【港版國安法】離岸人民幣貶近300點子失7.17關 創去年9月新低

全國人大將於本周四（28日）表決「港版國安法」，令中美關係持續緊張，人民幣仍然偏弱。離岸人民幣(CNH)今早跌逾300點子，跌穿7.17關，創去年9月以來新低。



離岸人民幣兌美元今早低見7.1762，截至上午12時52分，報7.1740，跌307點子。在岸價報7.1588，較昨日收盤價跌239點子。

人民幣中間價報7.1092，較上日升201點子。此前，人民幣中間價已連續3日調低，分析師認為這表明中國央行沒有多少意願捍衛最近的人民幣匯率水平。

荷蘭安智銀行股份有限公司駐香港大中華區首席經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)稱，人民幣匯率走軟是強勢美元所致，另一原因是投資者預計兩國在爭奪貿易和技術優勢方面的摩擦將進一步升級。彭藹嬈稱，如果中美貿易和科技戰全面爆發，人民幣可能在今年年底前跌至1美元兌人民幣7.3元的低點；若沒有爆發，人民幣可能會繼續接近1美元兌人民幣7.05元。

大和資本市場亞洲首席經濟學家賴志文(Kevin Lai)稱，中國面臨人民幣貶值壓力。他預計，到2020年底，美元兌人民幣將觸及人民幣7.60元。

A股方面，滬指今日小幅高開後弱勢盤整，而後下挫。截至中午休市，滬指報2845.01點，跌0.05%；深證成指報10761.25點，跌0.5%，創指報2092.58點，跌0.96%。

責任編輯：蒯宇澄

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