  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】離岸人民幣貶近300點子失7.17關 創去年9月新低（第二版）

經濟脈搏 17:07 2020/05/27

分享：

*更新人民幣最新報價

全國人大將於本周四（28日）表決「港版國安法」，令中美關係持續緊張，人民幣仍然偏弱。離岸人民幣(CNH)今早跌逾300點子，跌穿7.17關，創去年9月以來新低。

離岸人民幣兌美元今低見7.1766，截至16時34分，報7.1701，跌268點子。在岸價收報7.1547，較昨日貶193點子。 

人民幣中間價報7.1092，較上日升201點子。此前，人民幣中間價已連續3日調低，分析師認為這表明中國央行沒有多少意願捍衛最近的人民幣匯率水平。

荷蘭安智銀行股份有限公司駐香港大中華區首席經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)稱，人民幣匯率走軟是強勢美元所致，另一原因是投資者預計兩國在爭奪貿易和技術優勢方面的摩擦將進一步升級。彭藹嬈稱，如果中美貿易和科技戰全面爆發，人民幣可能在今年年底前跌至1美元兌人民幣7.3元的低點；若沒有爆發，人民幣可能會繼續接近1美元兌人民幣7.05元。

大和資本市場亞洲首席經濟學家賴志文(Kevin Lai)稱，中國面臨人民幣貶值壓力。他預計，到2020年底，美元兌人民幣將觸及人民幣7.60元。

A股低開低走 創指跳水跌近2%

A股方面，滬指今日小幅高開後弱勢盤整，而後下挫。截至收市，滬指報2836.8點，跌0.34%；深證成指報10682.7點，跌1.23%，創指跳水跌1.96%，報2071.47點。

滬深兩市成交合計5732億元，較前一交易日略有放量，其中滬市成交2279億元，深市成交3453億元。

責任編輯：蒯宇澄

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

【港版國安法】白宮顧問稱中國犯「大錯」 助美企從中港回流承擔搬遷費

【港版國安法】CNN︰解放軍或奉國安法之名 合法部署香港街頭

【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法  中美角力恐升級

【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位 白宮群鷹隱現分歧？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位　白宮群鷹隱現分歧？
今日
【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位　白宮群鷹隱現分歧？
【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級
今日
【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級
【港版國安法】美國三方面推動制裁中國 擬凍結中國官員及企業在美資產
今日
【港版國安法】美國三方面推動制裁中國 擬凍結中國官員及企業在美資產
【港版國安法】白宮顧問稱中國犯「大錯」 助美企從中港回流承擔搬遷費
今日
【港版國安法】白宮顧問稱中國犯「大錯」 助美企從中港回流承擔搬遷費
A股 中美關係 人民幣 國安法 美元

上一篇文章

【港版國安法】摩通：美國就算撤香港特殊地位　直接影響有限

下一篇文章

【中國經濟】内地首四月規模以上工業企業利潤按年降27.4% 降幅比首三月收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【賭王何鴻燊逝世】央視率先報道死訊　以「愛國企業家」評價何鴻燊
【賭王何鴻燊逝世】央視率先報道死訊　以「愛國企業家」評價何鴻燊
【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）
【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）
【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位
【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
【中美貿易戰】長和競投以色列海水化淡廠失敗 外媒：疑受中美關係惡化影響
【中美貿易戰】長和競投以色列海水化淡廠失敗 外媒：疑受中美關係惡化影響