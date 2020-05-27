【兩會2020】人大代表倡制外國國家豁免法 反制外國就疫情向中國提訴訟

環球網報道，全國人大代表、北京市社會科學院法學所研究員馬一德昨建議儘快制定「外國國家豁免法」，反制外國團體與個人以疫情向中國提起訴訟，而政法委微信公眾號「長安劍」也轉發。馬一德的提案已獲全國人民代表大會議案組接收，分送有關專門委員會研究。

報道稱，隨著國際交往和全球化進程逐步深入，國家直接參與國際經貿活動日益頻繁，各國國家及其政府在他國被起訴情況愈來愈多，但中國在立法層面尚未制定專門性法律。

報道稱，若遵循外國國家及其財產絕對豁免的一般原則，中國當事人難在國內法院對他國提起訴訟主張權益，中國法院在處理國家豁免問題的案件時也無法可依。馬一德表示，實行限制豁免原則已成國際立法趨勢，實踐中不乏中國及地方政府在美國等國被起訴的案例。

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他說，立法缺失造成中國當事人權益無法透過國內司法機關獲得救濟，中國政府卻作為被告在外國法院被頻頻起訴，這遠落後於中國對外交往的實際需求，導致在國際交往中處於劣勢地位。

報道稱，伴隨著新冠病毒疫情在各國相繼爆發，以美國為首的部分國家為轉嫁政府防疫、控疫不力的責任，以中國傳播、隱瞞疫情等藉口公然對中方進行汙名化，甚至一些國家的團體或個人依據美國的「外國主權豁免法」對中國政府和相關部門提起訴訟，凸顯出中國制定外國國家豁免法的必要性、緊迫性。

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馬一德並稱，伴隨著「一帶一路」合作、亞投行成立、中國加入SDR（特別提款權）等歷史轉折性事件發生，中國的經濟環境正在深刻融入全球化進程，中國關於國家豁免立法的空白和不確定性會讓外國投資者擔憂和迷茫。

他建議重新審視國家豁免問題，由絕對豁免原則轉向國際主流的限制豁免原則，儘快制定符合中國國情的國家豁免法。報道稱，馬一德的建議已獲全國人大北京代表團超過35名代表連署並提交該議案。該議案目前已被大會議案組接收並分送有關專門委員會研究。

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責任編輯：游昊雲