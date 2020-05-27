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【港版國安法】投資移民台灣門檻提高 更多港人洽詢專業移民

國情動向 12:15 2020/05/27

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北京推動訂立港版國安法之際，港人移民台灣話題再起。有台灣的移民公司顧問表示，去年反修例事件爆發以來，港人移民台灣的諮詢量大增，惟台灣3月提高投資移民審核標準後，投資移民諮詢量有降低趨勢，更多港人洽詢專業移民等其他途徑。

中央社報道，據內政部移民署統計，去年赴台居留的港人數量達5858人，較前一年的大增41.12%，是2016年以來的新高；獲定居許可的港人有1474人，較前一年增加35%，也是近年新高。

報道引述普瑞喜移民顧問公司顧問鍾明桓稱，反修例風波爆發以來，明顯感受到港人移民台灣的諮詢量大增，初步估計較以往同期的諮詢量上升約4至5成。但受新冠肺炎疫情影響，今年初詢問量下滑，到4月台港兩地疫情趨緩後，才回升至以往水平。

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目前港人可依「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，以投資移民、就業和就學等方式申請在台居留。

上班族投資移民諮詢降

其中，投資移民為港人青睞。根據法規，在台灣有600萬元以上投資，經中央目的事業主管機關審查通過者，可申請在台居留。在台灣連續居留滿一年，就可申請定居許可，取得身分證。為防「假投資，真移民」，台灣的經濟部投審會3月調整審查基準，要求港澳投資人須營運投資企業至少3年，並聘用2名以上的台籍員工。

鍾明桓表示，以往申請投資移民多是香港上班族，法規調整後的申請門檻可謂大大提高，故投資移民的諮詢量有降低趨勢。但與此同時，也有更多港人洽詢專業移民等其他途徑。

據了解，台灣移民可分為技術移民，申請人須具專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，即可申請在台灣居留。

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責任編輯：伍樂

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