【港區國安法懶人包】中美博弈場！終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

▲ 【港版國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

全國人大今日（28日）表決「港區國安法」，該法引起本港議論之餘，也成為中西博弈的新戰場。最新消息是，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）本港時間今晨表示，香港不再具備高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。

該法將為市民、投資者帶來何種影響，在國外引發何種爭議，本文一次列清。

主要內容

國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施進行反制。

明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港的憲制責任；香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構；香港行政長官應當就履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況。

明確相關立法的憲制含義包括：授權全國人大常委會制定相關法律，相關法律的任務是切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。本決定自公布之日起施行。

對市民的影響

一些內地官方背景人士組成「香港邁向明天關注組」，邀請一批法律學者輯綠了《香港國家安全立法釋疑（20問）》小冊子。

其中提到，國安法只針對極少數人，不影響港人正常享有、行使法定的各項權利和自由，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就毋須擔心觸犯國安法。香港人開展正常對外交往和國際合作，亦完全不受影響。

對於facebook等內地不能使用的社交媒體，小冊子第9條表示，在國安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒體和通訊工具，重申通訊、言論等自由完全得到保障；討論時事、批評政府亦不會受影響。

對商界的影響

由於國安法並未對「外部勢力」作出明確定義，外資可能會擔心觸犯法律，從而投資信心大減、加速撤離香港。

戰略諮詢公司Quinlan & Associates的首席執行官昆蘭（Benjamin Quinlan）表示，香港作為投資渠道的地位將嚴重退步，可能引發一些富裕投資者將資產從香港地區，轉移到新加坡或西方的金融中心。他形容，「香港的結構性前景黯淡。」

香港美國商會主席葛理福（Robert Grieves）更形容，如果香港作為主要國際商業和金融中心的基礎受到侵蝕，不會有贏家。

但亦有外資經營者持相對冷靜態度。投行DRP Capital Ltd.的創始人多茲（Bob Dods）認為，不管發生什麼，香港仍擁有獨特的地位，這只是擁有多大程度獨特地位的問題。

不過，美國國務卿蓬佩奧表示，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇，這些待遇包括：視香港為獨立關稅區；可設立雙邊關係；自由兌換貨幣等。

西方多國反應

美國：特朗普表示，如果制定港版國安法，美國將「強力回應」。惟暫未公布具體措施和細節。

但國務卿蓬佩奧本港時間今晨向國會報告稱，香港不再擁有自治。

但根據美國法律程序，他無權中止香港特殊地位，而要待美國總統發布行政命令暫停。

英國、澳洲、加拿大發表聯合聲明：重申《中英聯合聲明》由中英兩國簽署，並具有法律約束力，當中提到香港將擁有高度自治，還規定香港法律將確保包括人身、新聞、集會、結社和其他權利和自由，以及確保兩項聯合國人權公約規定（即 《公民權利和政治權利公約》和《經濟，社會，文化權利國際公約》）在港仍然有效。

歐盟：一國兩制下，歐盟在持續穩定繁榮的香港有著重大利益，歐盟非常重視根據《基本法》和國際承諾（即中美聯合聲明）維護香港的高度自治。

另外，歐盟成員國外長預計周五（29日）舉行例行性會議，屆時可望討論香港局勢。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）預期，歐盟各國外長將在會後聲明中提醒中國對香港自治的承諾。

德國：1984年簽署的《中英聯合聲明》是香港基本法的基礎，德國認為基本法賦予的自由和權利必須得到保障。德國政府重視最近有關香港國安法的討論，認為國安法是否符合基本法等問題，中國應該說明清楚。

中方回應「三不影響」

針對本港市民和外國投資者：外長王毅表示，港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為。他強調，國安法不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

立法後，香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

針對外國：中國外交部表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。

責任編輯：費風

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