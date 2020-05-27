【中美角力】皮尤民調：84%美國人不相信中國疫情資訊

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調顯示，高達84%受訪美國人對中國政府提供的信息持懷疑態度，63%認為北京沒有處理好疫情。

這次調查是4月29日到5月5日之間進行，共訪問超過1萬名美國人，民調結果26日公布。

民調顯示，在6個國家中，63%受訪民眾認為中國及意大利沒有將疫情處理好，其中37%及27%分別將中國、意大利疫情應對表現評比為「差勁」（poor）。其他4個被列入國家包括美國、英國、南韓與德國。

此外，高達84%受訪美國人不信任中國政府提供的疫情資訊，其中49%表示「完全不相信」。另外，亦有40%受訪者不相信世衛組織（WHO）提供的資訊，其中18%為完全不相信。

部分人士擔憂，美國總統特朗普威脅暫停向世衛提供資金，可能令美國的影響力減少。不過，41%受訪美國民眾認為，相較疫情爆發前，美國在國際事務上的影響力在疫情後大致會維持相同，29%認為會增加，29%估計會減少。而認為中國的國際影響力會下降的受訪者，則有約5成。

因不滿世衛以中國為中心、疫情處理慢半拍，特朗普4月14日宣布停止對世衛提供資金，並於5月18日致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世衛30天內改革，否則將永久終止援助且不排除退出。

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