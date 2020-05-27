中美角力加劇令中俄靠攏？ 專家：俄應避免捲入對抗 倡成「第三力量」

新冠肺炎疫情在全球蔓延後，中美關係日益緊張，中國國務委員兼外長王毅周日（5月24日）表示，中俄相互支持，是「政治病毒」攻不破的堡壘。有分析認為，中俄有可能結盟對抗西方。不過，有俄羅斯專家認為，俄國外交應努力避免捲入美中對抗，更有學者建議，俄羅斯可成為中美對抗外的第三力量。

英國廣播公司（BBC）中文網報道，曾在美國中情局負責俄羅斯事務分析的現任國家利益中心副總裁兼研究部主任比比（George Beebee）表示，自尼克遜1972年訪華後，美國對中美俄（蘇聯）大三角關係的政策定位，是要讓美中關係好於中俄關係，但似乎在全球新冠疫情爆發時，這個定位發生改變。

中美俄三角關係生變 美國處最差位置

美國智庫國家利益中心最近召集俄美專家，討論新冠疫情是否促進中俄合作，以及中美俄三角關係。BBC報道指出，他們基本都認為美國同時對俄羅斯和中國採取敵對的做法，令俄羅斯和中國進一步靠攏。

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事實上，中國和俄羅斯在疫情期間的協調合作，被西方一些觀察家視作觀念上的挑戰。牛津大學互聯網研究院院長霍華德（Philip Howard）稱，中俄傳播一種敘事，即民主國家正走向失敗，缺乏抗疫的能力和意志；中俄則說他們在應對疫情並幫助其他國家方面做得更好。加媒引述霍華德指稱，有關疫情的假信息增加；來自國家支持的機構散發的不實信息中，92%來自俄羅斯和中國。俄羅斯駐加使館反駁，稱充滿偏見的專家，把疫情歸咎俄國，是西方主流媒體散佈不實信息的主要手段。

美國前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）認為，在處理美中俄三角關係上，連續幾屆美國政府都有政策失誤。美國同俄羅斯和中國有對抗，也有共同利益。但現在美國把俄羅斯和中國推向聯合，令美國處於三角關係中最差的位置。

另一可能性 俄應與不選邊國家發展關係

不過，報道指出，有俄羅斯專家認為，存在另外一種可能性，即俄羅斯可以努力成為中美對抗之外的第三個力量中心。

莫斯科國立研究大學的國際關係專家蘇斯洛夫（Dmitry Suslov）認為，俄羅斯可發展超出中美俄三角外的關係，加強同印度，西歐和日本發展關係。他又提到，中國一帶一路在中亞的影響，受到俄羅斯的關注。

俄羅斯科學院遠東研究所代理所長馬斯洛夫（Aleksey Maslov）也稱，一帶一路是中國的全球策略，俄羅斯正在醞釀自己的全球策略。一帶一路和俄羅斯的大歐亞計劃有重疊，但非俄羅斯自己的項目。

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據報道，俄通塔斯社報道引述俄羅斯瓦爾代俱樂部研究主任盧基揚諾夫（Fedor Lukyanov）的話說，俄羅斯外交應努力避免捲入日益加劇的美中對抗，俄、印度應加強與不願意在美中對抗中選邊站隊的國家，發展關係。

責任編輯：伍樂

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