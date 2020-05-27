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秒刪「五毛」「共匪」等針對中共留言惹議　YouTube：疑系統錯誤非政策改動

國情動向 14:57 2020/05/27

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Google 旗下網上影片平台 YouTube 早前被指刪除「五毛」、「共匪」等針對中國共產黨的留言，惹人質疑操縱言論審查。YouTube 昨回應指，問題不存在政策改動，「看似是系統錯誤，正在調查中」。

The Verge 早前報道，YouTube 在去年10月開始，15 秒內自動刪除「五毛」、「共匪」等針對中國共產黨的中文留言；同樣字眼用拼音書寫則未受影響。刪除行動似乎「無差別」進行，即使留言大讚「五毛做得好」一樣無得留底。

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）昨也在 Twitter 形容情況令人不安，「為何Google／YouTube要代表中共審查美國人？這是錯誤的！」

Youtube 秒刪「五毛」「共匪」等針對中共留言惹議

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YouTube 發言人昨回應指不正常情況並非政策改動所致，「看似是系統錯誤，正在調查中」。YouTube 又解釋，受新冠肺炎影響，平台人手安排有變，不得不更依賴自動篩選器。然而，有輿論指出秒刪情況早在疫情大爆發前發生，解說原因未能服眾。

根據 Bloomberg 報道，Google 基於保安和審查的考量，2010 年把搜尋器撤出中國。中國用戶雖然目前不能使用 YouTube，但中國政府亦不時要求平台檢視部分影片。單單在 2019 年上半年，當局提出 127 次要求，涉及 1,601 條片段，部分含有批評政府的仇恨言論。

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責任編輯：游昊雲

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