【港版國安法】摩通：美國就算撤香港特殊地位　直接影響有限

全國人大明天（28日）將審議「港版國安法」，市場關注或引致中美關係緊張、香港街頭示威等活動。摩根大通發表報告，假設美國撤銷對本港特殊地位，相信對香港經濟的直接影響或有限，因美國出口佔香港去年總體GDP僅1.2%；但同時亦指出或對香港資本市場及金融行業構成不明朗，該行料美國一旦作出回應措施，相信只會針對個人或個別實體，而不會直接對準香港的資本市場基建體系。

該行指未見香港出現明顯資本外流跡象，首先本港住宅樓價今年以累計僅輕微調整，儘管中國政府上周公布將審議「港版國安法」，本港一手住宅物業銷售為近周強勁，同時留意到中方公布上述建議後，觀察香港每日資金情況未見有資本外流，而港股近日亦見回穩。

【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

【港版國安法】美國三方面推動制裁中國 擬凍結中國官員及企業在美資產

至於中美角力領域已延伸至金融領域，該行嘗試從三個極端情境估計，但仍難以量化潛在對內銀股盈利的影響。此三個極端情境預測評估：

【港版國安法】特朗普：國安法讓香港國際金融中心地位難維持

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

【港版國安法】特朗普是否撤香港特殊地位 白宮群鷹隱現分歧？

【港版國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點 有何爭議？

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

責任編輯：鄧國強

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC