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【港版國安法】摩通：美國就算撤香港特殊地位　直接影響有限

經濟脈搏 14:07 2020/05/27

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全國人大明天（28日）將審議「港版國安法」，市場關注或引致中美關係緊張、香港街頭示威等活動。摩根大通發表報告，假設美國撤銷對本港特殊地位，相信對香港經濟的直接影響或有限，因美國出口佔香港去年總體GDP僅1.2%；但同時亦指出或對香港資本市場及金融行業構成不明朗，該行料美國一旦作出回應措施，相信只會針對個人或個別實體，而不會直接對準香港的資本市場基建體系。

該行指未見香港出現明顯資本外流跡象，首先本港住宅樓價今年以累計僅輕微調整，儘管中國政府上周公布將審議「港版國安法」，本港一手住宅物業銷售為近周強勁，同時留意到中方公布上述建議後，觀察香港每日資金情況未見有資本外流，而港股近日亦見回穩。

【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

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至於中美角力領域已延伸至金融領域，該行嘗試從三個極端情境估計，但仍難以量化潛在對內銀股盈利的影響。此三個極端情境預測評估：

第一個極端情境假設是美國禁止中國內銀利用美元作結算及交收，該行指早已在報告中提示了投資者相關潛在風險。


第二個極端情境假設是中國面臨持有美國資產的風險，中國於今年首季持美國相關資產佔其外滙儲備約35%，指外匯儲備波動或會引致人民幣及資本外流。


第三個極端情境假設是中國國企在美國資產會面臨風險，按六大內銀：包括農行 （01288） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 、工行 （01398） 、交行 （03328） 及招行 （03968） 在美業務，佔相關內銀總資產僅0.7%，內銀所持外匯計價的債券，佔其總體平均負債僅0.8%。

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責任編輯：鄧國強

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