【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末

中國通訊設備巨頭華為的副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於當地時間周三（5月27日）作出關鍵裁決，裁定案件是否符合「雙重犯罪」，孟晚舟有機會獲釋。引發涉及中、美、加三國外交角力的孟晚舟案已延續一年多，如何發展至今？

●事件經過

2018年12月1日：孟晚舟在溫哥華轉機時被捕，疑似涉嫌違反美國對伊朗禁令，向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」

2018年12月6日：華為公司聲明證實孟晚舟被加拿大當局代表美國政府「暫時扣留」，美國正在尋求引渡孟晚舟，華為並不知曉孟有任何不當行為；中國駐加拿大大使館議向美加兩國提出嚴正交涉，要求立即恢復孟晚舟的人身自由

2018年12月7日：華為發公開信批美國政府打壓，中國外交部稱孟無違反法律，加方則稱司法獨立，「扣留孟晚舟無政治動機」

2018年12月8-9日：中國外交部副部長樂玉成緊急召見美加駐華大使麥家廉和美國駐華大使布蘭斯塔德，提出嚴正交涉和強烈抗議

2018年12月9-11日：孟晚舟出席保釋聆訊，法院11日准許孟以1000萬加幣保釋，其間需戴電子腳鐐。案件延後到2019年2月再審。

2018年12月10日：中方以危害國家安全為由拘捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），被指報復孟晚舟被加方拘捕

2018年12月12日：美國總統特朗普稱若有利於中美貿易談判，不排除干預孟案

2018年12月29日：中方指加國男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉走私毒品案，一審輕判其15年有期徒刑「明顯不當」，決定發還重審

2019年1月14日：謝倫伯格重審被判死刑，再被指報復孟晚舟被捕。辯護律師稱謝倫伯格將會上訴。

2019年1月15日-17日：任正非多次接受訪問，稱華為從未替政府從事間諜活動，會以法律解決事件

2019年1月22日​：加國大使麥家廉稱，特朗普的干預及其他因素，已經給孟晚舟的案子避免引渡提供了支持。麥家廉的言論遭到很多批評，引人質疑加拿大的司法獨立性，他1月24日發聲明道歉，惟最終被迫辭職

2019年1月28日：美國代理總檢察長惠塔克、商務部長羅斯、國土安全部部長尼爾森等在美國司法部舉行聯合新聞發布會，宣布正式要求引渡孟晚舟，並以23項罪名起訴華為

2019年1月29日：中國外交部發言人耿爽指責美加濫用兩國間雙邊引渡條約，嚴重地侵犯中國公民的合法權益，並且敦促美國撤銷逮捕令以及停止發出正式引渡請求

2019年3月1日，加拿大司法部發布了一項訴訟程序，該案正式啟動了案件的引渡程序

2019年3月3日，孟晚舟的律師團隊發表聲明稱，稱已於3月1日向加拿大卑詩省高等法院提起民事訴訟，指控加拿大聯邦政府、加拿大邊境服務局以及加拿大皇家騎警嚴重侵犯自己的憲法權利

2019年3月6日，孟晚舟在卑詩省最高法院再次出庭。檢察方律師表示已經與辯方律師團隊達成協議，將此案延期至2019年5月8日再審理

2019年5月8日，孟晚舟出席行政聆訊，法院決定孟晚舟將在9月23日到10月4日之間處理案件的披露資料申請，同時批准孟晚舟搬遷至位於桑那斯區（Shaughnessy）的別墅

2019年9月21-29日 孟晚舟一方要求終止引渡程序，法院進行相關聆訊

2020年1月20日 加拿大法院開始審理孟晚舟的引渡聆訊，聚焦孟是否涉「雙重犯罪」問題

2020年5月22日，在長達500天的軟禁之後，加拿大法院宣布，預計將於27日裁決孟晚舟是否涉及雙重犯罪等引渡案重要關鍵。

2020年5月26日 中國外交部發言人趙立堅稱，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。同日，加拿大總理杜魯道被問及孟晚舟案時，強調加拿大司法獨立，故無需就裁決結果解釋或道歉

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●相關人物背景

孟晚舟：華為公司現任副董事長兼財務長，華為創辦人任正非與第一任妻子孟軍所生的長女，現時擔任華為旗下共11間公司的董事，2017年被美國福布斯雜誌評選為《2017中國最傑出商界女性榜》第八名，媒體也稱孟晚舟為「華為公主」

任正非：財產估計達32億美元，華為公司的創始人兼總裁、CEO。也是中國共產黨黨員，2018年被評為「改革開放40年百名傑出民營企業家」之一

康明凱（Michael Kovrig）：曾任加拿大駐北京和駐香港的外交官，曾在聯合國總部任戰略通訊專家，普通話流利，現任國際危機組織東北亞高級顧問。其工作為收集和分析與戰略穩定和安全相關的信息，曾多次批評中國

斯派佛（Michael Spavor）：與北韓關係密切的加國商人，為白頭文化交流公司創辦人，及同名顧問公司主要業務，主要工作是推動與北韓的文化及體育交流行政總裁，工作上曾與康明凱接觸

謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）：14年被指將淨重222.035千克的222包冰毒自大連走私到澳大利亞，18年被判監15年，重審被改判死刑。辯護律師稱謝倫伯格將會上訴。

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責任編輯：伍樂

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