【國歌法】回顧85年滄桑歷史　一文看懂國歌來歷（有片）

香港《國歌條例草案》今日恢復立法會二讀辯論。草案在社會引發討論，國歌的歷史又有幾多人知？它的誕生從85年前說起。

中華人民共和國國歌全稱為《義勇軍進行曲》，是戲劇家田漢於1935年2月創作的電影劇本《風雲兒女》的主題歌。《風雲兒女》講述日軍侵略華北，年輕人奔赴抗日前線的故事。

是抗日影片主題歌 作曲者不幸溺亡

這首歌是先有詞、後有曲。當年歌詞流傳後，知名音樂人，同時也是中共黨員的聶耳主動要求譜曲。《義勇軍進行曲》曲調昂揚，與電影情節相得益彰，傳遍大江南北，曾被戴安瀾將軍任師長的中華民國國民革命軍第五軍第200師定為該師軍歌。

然而，聶耳卻在日本神奈川縣游泳時溺水身亡，年僅23歲。關於聶耳的死因，至今沒有確切說法，官方指聶耳是游泳時溺水身亡，但也有被日本特務暗害、突發心臟病溺水猝逝等說法。

▲ 作曲者聶耳經田漢介紹，加入中國共產黨。

歌詞引爭議 毛澤東拍板：不需修改

1949年9月，抗日戰爭和解放戰爭結束後，中共在北京召開了第一屆中國人民政治協商會議，通過決議：在中華人民共和國國歌正式制定之前，以《義勇軍進行曲》為代國歌。同年10月1日的開國大典上，《義勇軍進行曲》也在天安門廣場播放。

值得一提是，在確定此曲為代國歌之前，曾有委員建議修改部分內容，因歌詞有一句是「中華民族到了最危險的時候」，現時看來有些不妥。周恩來和毛澤東支持不做修改，因為原詞可鼓動感情，令人居安思危。

多年後，中國進入文革時期。作詞者田漢因為編的京劇《謝瑤環》中有「為民請命」、「載舟覆舟」等詞句，被江青等人打成「黑線人物」，並被上綱為「反黨反社會主義」的大毒草。田漢還被扣上了「叛徒」的帽子，予以批鬥、遊街、關押。1966年12月，田漢被捕入獄，兩年後慘死獄中。

▲ 作詞者田漢

作詞者田漢被打倒 歌曲只能演奏不能唱

那時，一個作家或藝術家，一旦以在政治上被打倒之後，他的作品也就會成為「毒草」而遭到批判和禁止，包括田漢作詞的《義勇軍進行曲》。可是國歌要在各種莊嚴的場合演奏，於是就出現了一種奇特現象：當時的國歌只有曲沒有詞；只能演奏不能唱。

文革結束、1978年中共十一屆三中全會以後，田漢等人的冤案得以平反。中共和國家領導人為田漢舉行追悼會，高度評價他的事業和貢獻，他所作的《義勇軍進行曲》的歌詞也恢復了應有的歷史地位。之後，《義勇軍進行曲》由原來的代國歌正式定為國歌。

《義勇軍進行曲》在香港

1997年7月1日香港回歸後，《義勇軍進行曲》即在香港特別行政區作為國歌使用。2017年11月4日，第十二屆全國人大常委會第三十次會議通過把《國歌法》納入香港基本法附件三，將由當地立法引入香港成為香港法律一部分。

責任編輯：費風

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