【港版國安法】維穩國安法？彭博：北水前所未有速度掃港股

全國人大審議「港版國安法」，引發國際輿論關注、並上升至中美角力層資，特朗普政府揚言要制裁中港；港股上周五一度暴跌1300點，創下2008年來最大單日跌幅。在風聲鶴唳中，彭博報道，內地資金正以前所未有的速度進軍港股，自上周五以來淨買入金額總計達15億美元，創2個月來的新高。

香港議題再度成為美中角力的核心，彭博報道，根據過去經驗來看，當香港股市崩跌時，內地資金往往會加速進場；在今年3月香港恆生指數跌至超過3年低點時，內地投資人也成為大買家。

另外，在發生重大政治事件的前後，國家隊通常也會待命，隨時準備維穩港股，例如2017年習近平訪港紀念回歸20年之際。

報道指出，目前仍不清楚內地的國家基金是否參與最近幾天的港股買盤，或者是否受到指令要穩定香港市場；彭博滙整的資料顯示，自上週五港股暴跌以來，中資加速買進港股，主要標的有3，分別是中國工商銀行、平安好醫生及中國建設銀行。

北京格雷資產管理中心合伙人杜可君表示，如果堅持投資業務在中國的港企，風險仍可控，不過他也指出，目前很難評估新法真正的影響，以及形勢究竟會更好還是更壞，因此不會碰香港地產股或以香港業務為主的企業。

周三香港恆生指數在開高130點後，於上午9點51分左右一度轉跌。

責任編輯：鄧國強