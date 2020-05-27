【港版國安法】美國會提制裁中資銀行  辣招打沉香港金融中心

中美就「港區國安法」開火，美國制裁中國事在必行，香港在暴風中心難逃一劫。美國國會兩黨議員準備推出《香港自治法》，其中最令人關注的，是建議制裁中國的主要銀行。若制裁是禁止相關銀行使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）信息系統，切斷中資行對國際銀行的金融連接，香港金融系統分分鐘瀕於崩潰，可說是天下大亂。

在「港區國安法」通過之際，美國國會跨黨派聯邦參議員推出制裁法案後，稱他們的法案將鎖定破壞香港自治狀態的中共官員以及與其有業務往來的銀行等目標，施加嚴厲制裁。議員稱，這項法案將是去年生效的《香港人權與民主法案》的加強版，制裁目標有可能包括中國的主要銀行。

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民主黨參議員范·荷倫和共和黨參議員圖米表示，他們所推出的《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）將進一步補充《香港人權與民主法案》中的制裁效力，將制裁範圍擴大，並將制裁措施與金融系統捆綁，增加懲罰的力度。

中美一直就「港區國安法」開炮，不少輿論以為，美國若停止香港特殊地位，美國同樣受重大損失，因此，美國的制裁都是虛張聲勢，未必「入肉」。但不少人忽略了一點，美國停止香港特殊只是其中一個選項，美國手中的籌碼還有不少。

美國國會議員明言，中國的銀行運作體系基本上仍受制於美國金融體系和美元體系，因此，推出法案的議員認為，對大多數中國主要銀行施加制裁將起到強有力的威脅效果。

美國最簡單的一招，就是禁止相關銀行使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）信息系統，目前，銀行與銀行的交易，都要經過SWIFT作交收，簡單講，甲買了一批貨要匯款給乙，要將錢由A銀行轉到B銀行，中間就要經過SWIFT，因此，受制裁的中資銀行將無法與國外的銀行交易，大量存款會被提走，繼而沖擊到香港金融系統。

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環球銀行金融電信協會（SWIFT）信息系統表面是中立機構，但在美元強勢下，主要就是由美國主導，伊朗及俄羅斯都曾被禁而令金融系統及貨幣大受沖擊。而香港作為世界金融中心，若出現這種情況，其後果令人不寒而慄。

從去年中美貿戰開打時，內地經濟界有主戰主和兩派，鷹派學者認為貿易戰裏，中國作為內需大國承受力強於美國，貿易戰爭不足為懼。但在金融戰方面，幾乎所有學者都認為中方應極力避免，一旦金融戰開打，局勢將非中方所能控制。

本報記者：高青

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