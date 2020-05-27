【兩會2020】全國政協會議閉幕 汪洋發表講話強調「六穩」「六保」

全國政協會議今天閉幕，通過政協第十三屆全國委員會第三次會議政治決議，政協主席汪洋在會上發表以下講話：

各位委員，同志們！中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第三次會議，圓滿完成各項議程，就要勝利閉幕了。這次會議是在我國新冠肺炎疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果、全面建成小康社會進入決戰決勝階段的重要時刻召開的。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志出席會議，與委員共商國是。在會期壓縮、節奏加快、任務更重情況下，全體委員堅持高標準、高要求、高效率，認真審議文件、深入協商交流，圍繞統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展、落實決戰決勝目標任務，積極建言資政，廣泛凝聚共識，充分體現了專門協商機構在國家治理體系中的重要作用，是一次民主、團結、求實、奮進的大會。

今年是實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯之年，也是中華民族偉大復興征程中非同尋常的一年。人民政協要胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局這「兩個大局」，以實際行動和履職成效，交出服務黨和國家中心工作的合格答卷。

——我們要從偉大抗疫鬥爭中汲取力量、堅定信心。放眼國內國際，縱觀古往今來，在這場全人類面臨的共同危機和重大鬥爭中，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，我們全民動員、舉國上陣，經過英勇奮戰，書寫了人類與傳染病鬥爭史上的英雄篇章。參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士，在投身這場艱苦卓絕的抗疫鬥爭中，對中國共產黨的初心使命和以人民為中心的執政理念，對中國特色社會主義道路、理論、制度、文化的優勢，對我們國家的綜合國力和堅實物質技術基礎，有了更加全面深刻的感受和認識。只要我們進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷增進各族人民的大團結，充分做好應對風險考驗的思想準備和工作準備，埋頭苦幹、不懈奮鬥，就一定能夠戰勝任何艱難險阻。

——我們要緊扣目標任務提高履職能力、增強工作實效。形勢越複雜、任務越艱巨，越需要人民政協更好地把作風之實和履職之能結合起來，防止和克服形式主義、官僚主義，努力做到建言資政有用、凝聚共識有效。要進一步改進工作作風，強化問題導向，反對走過場、講形式的做派，拒絕蜻蜓點水式的調研，力戒講大話、唱高調式的建言，以良好作風保證履職成效。要提高履職本領，增強當好專門協商機構成員的基本功，多讀書、讀好書、善讀書，進一步把握政協工作規律和協商的方法要義，善於運用互聯網、大數據等現代履職手段，增強資政建言的前瞻性、精準性，提升凝聚共識的針對性、有效性，為決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會，做好「六穩」工作、落實「六保」任務，謀劃「十四五」時期發展等，廣泛匯聚人心和力量。

——我們要為實行中國式民主發揮作用、作出貢獻。習近平總書記在中央政協工作會議上肯定人民政協制度具有多方面的獨特優勢，強調中國式民主在中國行得通、很管用。作為中國共產黨領導的政治組織和民主形式，人民政協運用社會主義協商民主優勢，有效組織各黨派團體和各族各界人士共商國是，建言資政、凝聚共識，有利於把堅持中國共產黨領導與多黨派合作有機統一起來，有利於把充分发揚民主與正確實行集中、有序政治參與有機統一起來，有利於把切實增進團結與推動工作落實有機統一起來。這是一種實質性的、建設性的、植根中國社會土壤的人民民主。中國式民主的特色和優勢在國家治理中发揮了重要作用。我們要提升人民政協專門協商機構的制度效能，推進具有共同思想政治基礎、共同目標追求、共同根本利益的政治共同體建設，更好為國家治理添助力、增合力。

各位委員！能夠見證和參與實現第一個百年奮鬥目標、開啟第二個百年奮鬥目標新征程，是人生的難得際遇。要珍惜機遇、不負時代，為國履職、為民盡責。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，同心同德、開拓進取，為決勝全面建成小康社會、實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥！

責任編輯：游昊雲