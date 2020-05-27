【港版國安法】外交部：將採取必要反制措施 應對外國干涉

全國人大明天審議「香港版國安法」，在北京，外交部發言人趙立堅強調有關立法工作純屬中國內政，表示中方將採取必要反制措施，應對外國干涉港區國安法。

趙立堅表示，香港是中國的特別行政區，維護國家安全歷來是中央事權，香港特區維護國家安全立法問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要措施予以反制。

美國總統特朗普早先指，會在未來數天公布應對訂立港區國安法措施的詳情，將會是強而有力的行動。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）指，特朗普對中方的行為感到不滿，認為中國若接管香港，香港將難維持金融中心地位。

此外，國務委員兼外交部長王毅昨日與法國總統外事顧問博納通電話。王毅表示，全國人大根據《憲法》和香港《基本法》，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是保障香港長治久安的必然選擇，合理合法，完全正當。任何國家和地區都不可能在安全上不設防，中方此舉旨在填補香港在國家安全立法領域的漏洞，不僅不會影響香港的高度自治，反而有利於推動「一國兩制」行穩致遠，有利於香港法治更加完備，有利於各國投資者的利益得到更好保障。

他續稱，香港事務是中國內政，中方讚賞法方在涉港問題上採取的謹慎態度，希望法方能夠堅持客觀公正立場。

博納指出，法方尊重中國的國家主權，了解涉港問題的敏感性，無意介入香港事務，希望有關問題能夠在「一國兩制」框架下得到妥善解決。

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