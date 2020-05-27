台版陳同佳案 男子在港搶名錶返台 判囚10年10個月

台灣29歲男子林湯駿，去年10月在香港打劫尖沙咀一間錶行，搶走總值99萬港元的名錶，之後逃回台灣。台灣曾向港府請求司法互助遭拒，但檢方仍依強盜罪起訴他，台中地院今天判處10年10個月徒刑，全案可上訴。

據台灣傳媒報道，被告的辯護律師表示，將等收到判決書，再決定是否上訴。林湯駿則以姑姑過世、父親生病要開刀，聲請要交保，希望以配戴電子腳鐐、向派出所報到取代羈押，由合議庭評議中。

【陳同佳案】陸委會批港府視台灣為中國一部分 拒司法互助

【陳同佳案】陸國台辦促民進黨勿再政治操作 台：關鍵在於港府責任感

【陳同佳案】台內政部：陳同佳可落地簽入境到台投案

至於林湯駿另涉及日本與新加坡表行搶奪部分，我方無審判權，加上林與被害人達成和解，處分不起訴。

林湯駿去年10月前往香港，先到旺角一間模型舖購得仿Glock 17黑色空氣槍，隔天持空氣槍到尖沙咀「經典時計」錶行，佯裝購買勞力士（Rolex）名錶，請店員拿出價值港幣99萬元的兩隻手錶。林男見男店員站在門口，於是拿出空氣槍強取手錶，與店員拉扯期間空氣槍掉地，林男逃逸，隔天搭機返台。

台方去年11月將林湯駿逮捕到案，扣查大量現金及名錶；之後向港府請求司法互助，但香港警務處以「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕。受害商家亦無回應。檢方之後按香港警務處案發第一時間提供的情資、證人證詞、查扣證物等證據，將林湯駿起訴。

責任編輯：伍樂