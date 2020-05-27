中印邊境頻爆衝突 解放軍增兵駐守 或反促美印關係

中美角力白熱化之際，中印在有主權爭議的邊境地區頻生小規模事端，兩國軍人本月9日已在錫金邦北部爆發肢體衝突，4名印度士兵及7名中國士兵受傷。最新消息指，解放軍已派出超過5,000名士兵進駐拉達克地區，印度陸軍參謀長直指「局勢已非常嚴峻」。

針對中印關係和中印邊界問題，外交部發言人趙立堅今日回應表示，目前，中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決有關問題。

五千解放軍 駐守拉達克實際控制線

《印度時報》近日報道，解放軍目前在拉達克地區實際控制線（line of actual control，簡稱LAC）已派駐5,000多名士兵，並相信是高層級的軍官及西區指揮部負責部署。印度陸軍總參謀長納拉瓦內上周五前往拉達克的第14軍團總部，檢閱印度與中國實際控制線之間的軍隊部署後，下令調派數個步兵師前往拉達克東部增援。

據悉，印度陸軍和解放軍已做拉達克對峙問題進行五輪會談，惟仍未取得突破性進展。

據台媒報道，有學者指出，1975年以來沒有一顆子彈穿過中印邊境，因此外界普遍認為，中印衝突通常很快就會結束，不太可能導致大規模戰鬥。但雙方近來都試圖提高影響力，直接對抗的可能性也上升。而且，這兩個全球人口最多的國家同時也是軍事強國，每年合計在軍事上花費3,000億美元（約2.3萬億港元）。

中美角力關頭 或令美印關係拉近

值得一提是，當前時機特殊。疫情衝擊世界格局，各國忙於抗疫，對軍事上的風吹草動也更加敏感。印度媒體報導，鐵路因疫情暫停運作，軍方因此特別派出列車，將滯留各地的官兵送往邊境，加強戒備。而且，早在疫情之前，就有中國學者指出，印度對中國保持警惕，有意在南亞等地區制衡中國。

另一方面，中美關係近期也因為疫情源頭問題、香港問題而持續緊張。印度與中國邊境的紛爭更有拉近印美關係的功效。

實際控制線周邊 多發小規模紛爭

中印間超過12萬平方公里存在主權爭議，缺乏雙方都認可的明確界線，1962年在喜馬拉雅山爆發短暫的邊境戰爭，戰後簽署一系列協議，以避免重大衝突。

兩國1993年同意尊重實際控制線，簽署協議指出，「雙方的任何活動皆不得超越LAC。若有一方人員超越LAC，經另一方警告後，應立即撤回LAC後方」。

不過，雙方的小規模紛爭並不罕見，不時有消息指，邊境巡邏部隊互相推擠或丟石頭。

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責任編輯：費風

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