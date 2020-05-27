  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 20:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

解放軍據報增兵駐守中印邊境 外交部：局勢總體可控

國情動向 19:51 2020/05/27

分享：

中美角力白熱化之際，中印在有主權爭議的邊境地區頻生小規模事端，兩國軍人本月9日已在錫金邦北部爆發肢體衝突，4名印度士兵及7名中國士兵受傷。最新消息指，解放軍已派出超過5,000名士兵進駐拉達克地區，印度陸軍參謀長直指「局勢已非常嚴峻」。

針對中印關係和中印邊界問題，外交部發言人趙立堅今日回應表示，目前，中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決有關問題。

五千解放軍 駐守拉達克實際控制線

《印度時報》近日報道，解放軍目前在拉達克地區實際控制線（line of actual control，簡稱LAC）已派駐5,000多名士兵，並相信是高層級的軍官及西區指揮部負責部署。印度陸軍總參謀長納拉瓦內上周五前往拉達克的第14軍團總部，檢閱印度與中國實際控制線之間的軍隊部署後，下令調派數個步兵師前往拉達克東部增援。

據悉，印度陸軍和解放軍已做拉達克對峙問題進行五輪會談，惟仍未取得突破性進展。

據台媒報道，有學者指出，1975年以來沒有一顆子彈穿過中印邊境，因此外界普遍認為，中印衝突通常很快就會結束，不太可能導致大規模戰鬥。但雙方近來都試圖提高影響力，直接對抗的可能性也上升。而且，這兩個全球人口最多的國家同時也是軍事強國，每年合計在軍事上花費3,000億美元（約2.3萬億港元）。

中美角力關頭 或令美印關係拉近

值得一提是，當前時機特殊。疫情衝擊世界格局，各國忙於抗疫，對軍事上的風吹草動也更加敏感。印度媒體報導，鐵路因疫情暫停運作，軍方因此特別派出列車，將滯留各地的官兵送往邊境，加強戒備。而且，早在疫情之前，就有中國學者指出，印度對中國保持警惕，有意在南亞等地區制衡中國。

另一方面，中美關係近期也因為疫情源頭問題、香港問題而持續緊張。印度與中國邊境的紛爭更有拉近印美關係的功效。

實際控制線周邊 多發小規模紛爭

中印間超過12萬平方公里存在主權爭議，缺乏雙方都認可的明確界線，1962年在喜馬拉雅山爆發短暫的邊境戰爭，戰後簽署一系列協議，以避免重大衝突。

兩國1993年同意尊重實際控制線，簽署協議指出，「雙方的任何活動皆不得超越LAC。若有一方人員超越LAC，經另一方警告後，應立即撤回LAC後方」。

不過，雙方的小規模紛爭並不罕見，不時有消息指，邊境巡邏部隊互相推擠或丟石頭。

中印邊境再爆衝突 150士兵毆鬥釀12傷

【中印關係】習近平今訪印唔莫迪 外界聚焦克什米爾問題

中美角力加劇令中俄靠攏？ 專家：俄應避免捲入對抗 倡成「第三力量」

【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

【中美角力】美國對華戰略全文公布 一文看懂美國最緊張中國哪些挑戰

責任編輯：費風

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心
今日
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心
【兩會2020】全國政協會議閉幕 汪洋發表講話強調「中國式民主」行得通
今日
【兩會2020】全國政協會議閉幕 汪洋發表講話強調「中國式民主」行得通
【港版國安法】外交部：將採取必要反制措施 應對外國干涉
今日
【港版國安法】外交部：將採取必要反制措施 應對外國干涉
台版陳同佳案 男子在港搶名錶返台 判囚10年10個月
今日
台版陳同佳案 男子在港搶名錶返台 判囚10年10個月
戰爭 陸軍 南亞 印度 中國 香港 鐵路 解放軍 中美關係 疫情

上一篇文章

【港版國安法】特朗普想用G7峰會討伐中國

下一篇文章

【中美角力】傳中國將允許8國客運包機赴華 不包括美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為風暴】孟晚舟倘勝訴 中方會否盡快釋放兩名在華被拘加拿大人？
【華為風暴】孟晚舟倘勝訴 中方會否盡快釋放兩名在華被拘加拿大人？
【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒
【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒
【華為風暴】孟晚舟引渡案周三迎關鍵裁決 杜魯多：無需就結果道歉或解釋
【華為風暴】孟晚舟引渡案周三迎關鍵裁決 杜魯多：無需就結果道歉或解釋
【華為風暴】孟晚舟引渡案明裁決前 孟與團隊法院前舉勝利手勢合照
【華為風暴】孟晚舟引渡案明裁決前 孟與團隊法院前舉勝利手勢合照
【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人
【港版國安法】特朗普制裁中國陷兩難　因怕走樣變懲罰香港人
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？