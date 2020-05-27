台灣口罩6月起解禁外銷 每片料低於1.3港元

在台灣，隨着新冠肺炎疫情持續穩定，其口罩銷售禁令將於6月1日起部分解除，開放內外銷市場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；台灣的經濟部長沈榮津表示，由於與實名制雙軌並行，每片口罩應會低於5元（新台幣，下同）。

中央流行疫情指揮中心今天（27日）下午召開記者會，沈榮津在會上表示，台灣的口罩產能從一開始188萬片，透過政府採購機器跟民間等陸續加入生產行列，目前每日產能已達2000萬片。疫情穩定後，購買需求也在下降，已經完成階段性任務，預估每天需求約800萬片，因此6月1日將改採定額徵用，每日800萬片。

▲ 台灣口罩銷售禁令將於6月1日起部分解除，開放內外銷市場。

外界擔心口罩回歸自由市場價格遭哄抬或存量不夠，陳時中表示，由於14天9片實名制規定仍並行，若擔心大量購買，口罩庫存量很夠，大家可以盡量買。

沈榮津則指出，口罩開放銷售後，實名制機制仍不變，廠商、代理商必須考慮到實名制價格仍為每片5元（約1.3港元），定價時每片一定會低於5元，由民眾自己選擇。

口罩禁令解除消息一出，即引起海外買家關注，沈榮津說，昨天口罩業者提到，在訂單方面，有很多電話來詢問，貿易商甚至海外代理商都是多元詢價，訂購量有千萬片或者是以億為單位的大單都有。

台灣傳媒昨報道，口罩大廠台灣康匠有海外客戶一次過下訂上億個口罩，目前工廠訂單已排到10月。

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責任編輯：孫民

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