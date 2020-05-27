德企200員工周末將抵華 限入境後首次大規模重返中國

外電報道，載有約200名德國企業員的一班客機，將於周六（5月30日）飛抵中國，是中國為防範新冠肺炎疫情禁止大多數外國人入境以來，首次外籍員工大規模返回中國工作。

德國商會駐京首席代表晏思（Jens Hildebrandt）表示，上述200人透過「快速通關」流程取得簽證。周六第一班航機將由法蘭克福飛往天津，6月3日會安排第二班飛機由法蘭克福飛往上海。

他稱，目前有2000到2500名德企員工等待回中國工作，商會正考慮安排第三班航班返華。

在華德企復工復產 逾2千員工待回中國

據他稱，赴華德企員工必須在登機前對病毒測試，抵達後再進行兩次測試，大多數須在官方指定旅館隔離14天。另有部分人只須隔離48小時，只限於不會接觸到鄰居和同事的少數人。

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晏思日前表示，越來越多的在華德企復工復產，而且許多公司收穫的訂單數「出乎意料的多」，因此亟需德國員工盡快返廠。據報，有稱德國商會向每名乘客收取高達2500歐元（折合逾21,200港元）的包機費用。

責任編輯：伍樂

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