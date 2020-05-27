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【華為風暴】孟晚舟命運28日凌晨2時揭曉　引渡美國案將有關鍵裁決

國情動向 18:22 2020/05/27

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【華為風暴】孟晚舟命運28日凌晨2時揭曉　引渡美國案將有關鍵裁決

加拿大2018年底應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，加拿大卑詩省法院預定當地27日11時（香港時間28日凌晨2時）宣布孟晚舟能否引渡美國的判決。

美國指控孟晚舟涉嫌銀行和電匯詐欺，指她2013年在香港向匯豐銀行簡報時，隱瞞華為和子公司星通（Skycom）的關係，誤導滙豐為華為與伊朗的非法交易提供服務，導致匯豐面臨違反美方對伊朗制裁措施的風險。

【華為風暴】孟晚舟引渡案明裁決前 孟與團隊法院前舉勝利手勢合照

【華為風暴】孟晚舟引渡案周三迎關鍵裁決 杜魯多：無需就結果道歉或解釋

加國法官將裁決孟晚舟的行為是否在美國和加拿大都構成犯罪，如果認定在兩國都違法，孟晚舟才符合引渡美國受審的條件；相反，孟晚舟涉及的案情如非美加都屬犯法，她便要獲釋。

即使法院在28日凌晨的判決中，指孟晚舟應引渡到美國，孟仍可上訴，預料官司會一路打到最高法院。若孟晚舟最後敗訴，是否真的引渡要由加拿大司法部長決定。

就算判處孟敗訴　她仍可上訴

孟晚舟的律師辯稱，美國對伊朗實施經濟制裁，但加拿大並未對伊朗實施經濟制裁，因此，孟晚舟未觸犯加拿大法律。

正如前述，如果法官認定孟晚舟未觸犯加拿大法律，可駁回本案，孟晚舟可恢復自由。

【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末

【華為風暴】孟晚舟倘勝訴 中方會否盡快釋放兩名在華被拘加拿大人？

孟晚舟2018年12月被捕後以加幣1000萬元交保，軟禁在溫哥華的豪宅。

加拿大媒體25日報道，孟晚舟日前在卑詩省最高法院門外，笑容滿面豎起大拇指與華為副總裁等多名親友合照，時機耐人尋味。

責任編輯：鄧國強

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