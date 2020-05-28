【港版國安法】特朗普想用G7峰會施壓中國

▲ 【港版國安法】特朗普想用G7峰會討伐中國

中美關係墮入低谷，貿易問題、疫情責任、台灣地緣政治、華為5G、乃至最新的港版國安法，都成了中美關係的撞擊點。在此關鍵時刻，美國總統特朗普密謀打破「限聚令」、欲召集G7首腦開實體會議。從各種跡象反映，兩事之間有微妙的關係，透出特朗普在新一波的中美角力中，豈止與中國單獨對決般簡單？

G7全稱七大工業國組織，由美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本等7個發達國家經濟體組成，本屆輪任主席是美國。今年峰會設定在6月舉行，地點有可能是美國的大營（Camp David）。

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自新冠肺炎疫情爆發以來，重要國際會議、列國領袖互動都改用視像進行，仿如實施領袖版的「限聚令」。因此，今屆G7峰會也一度傳出不以實體形式舉行。

特朗普欲破限聚領 為了這兩原因

但出人意表的是，G7輪任主席國、美國總統特朗普稍早前在Twitter寫道，「我考慮要在原定日期或那幾天重新安排在華盛頓特區著名的大衛營舉行G7會議。其他成員國也開始回歸了，這對大家來說會是一個好的象，也就是正常化」！

美國疫情雖已緩和，但每天仍有數以千計新確診個案，特朗普在此時欲召集7國領袖到美國「疫區」開會，總體來說不是尋常舉動。有觀察者指，美方此舉似乎有兩個考量：

其一：向國際及國民宣示自己抗疫有成，至少，特朗普自忖有成果。 其二：他有一籃子國際議題要與列國商討。

特朗普一向奉行單邊主義，國際議題都獨斷獨行，如今他聚焦何事、欲得到盟友的支持？觀察他近期的言論，這些議題可能包括：疫情責任及疫後經濟重建、台灣與南海等地緣政治、華為5G技術、乃至中國政府欲把國安法引入香港、觸動西方利益。

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這些議題都與中國相關。基於此，這次G7峰會一旦開成，應對中國動向被納入議題的機會很高，更甚者，這將是一次研討應對中國行為的峰會。

多國站隊美國 在一系列問題批中國

值得注意是，G7多國近日無獨有偶都在不同議題批評中國。

其一，日本首相安倍晉三不僅表示有意出席這次G7峰會，更一改過去對中國留一手的做法，罕有地指「新冠病毒從中國擴散到世界，這是事實」，否定了中方倡議病毒不一定源於中國的說法。

其二，英國國家網絡安全中心（NCSC）推翻此前決定，重新評估是否讓華為參與英國5G網絡建設，重申「網絡安全性至關重要」。而英國又聯同加拿大、澳洲外長發表聯合聲明表示，反對北京為香港制定「港版國安法」。

其三，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）亦回應「港版國安法」，重申總理默克爾在跟中國總理李克強去年談話時，提醒中方要對香港保持「一國兩制」。

觀察者指，從G7領袖紛紛回應特朗普關切的中國議題，更發出與美方相近的立場；這反映G7裡至少部份國家，對一些中國問題與美國達成一致看法、甚至站隊美國。

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特朗普欲開G7，正是希望與他們討論這些問題。

從這些蛛絲馬跡可以看到，美國推動G7開實體會議，是他疫後遏制中國的重要動作之一，亦反映這一波中美角力跟以往不同，美國不是跟中國「私了」，而是拉攏盟友全方位圍堵、孤立中國。

中國必須對此警惕。

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本報記者：程國知

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