【港版國安法】中美在香港問題上過招　誰將首先讓步？

美國總統特朗普（Donald Trump）揚言要對北京於兩會期間推出的港區國安法做出強烈回應。不過，美國在香港有龐大經濟利益，美方出招時，如何既不「搬起石頭砸自己的腳」，又能打到北京的痛處，卻是令特朗普頭痛的事。

對於美方官員此前不斷威脅可能出台動搖香港國際金融中心地位的措施，美國商會 （United States Chamber of Commerce）警告說，如果美國放棄香港的特殊地位，將產生嚴重影響。

美或投鼠忌器 劍指中國官員免損在港利益

為什麼？美國國務院的數據顯示，2018年，在香港經營美國企業有超過1,300家，幾乎包括所有美國大型金融機構；其中有283個地區總部和443個地區辦公室，數目為全球各國或地區中最多；美資企業總部數目僅次於中資企業。旅居香港的美國公民多達8.5萬人。

香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系，每年超過300億美元。香港還是美國第6大直接投資目的地；香港金融市場滙集了來自海內外的資金，美國由此分享到巨大的金融服務利益。

綜合彭博社等報道，美方傳出的「反擊方案」主要包括3部分，即凍結中國官員及企業在美資產、限制中國官員簽證；負擔美企將供應鏈撤回美國的費用；加快推動制裁損港自治官員。

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如果美方出台上述報復措施的話，凸顯華府的反制措施是投鼠忌器，有意避開香港，至少目前仍相當顧忌美方在港利益，以及港人感受；且將目標主要對準中國政府及官員，擬通過所謂「精準打擊」，逼迫中方在港區國安法問題上讓步。

北京早有沙盤推演 料難撤回港區國安法

一般相信，北京對美方的所謂各種反制措施，早已有沙盤推演。就目前傳出的美方反擊措施，不可能令北京改弦更張撤回港區國安法。

不過，今次中美在香港問題上的對決，最終勝負要看誰更有攤牌決裂的決心和意志。目前形勢研判，美方對華戰略已由過去「接觸」，轉為全面遏制，並表現出要與中國全方位「脫絇」的強烈企圖，北京準備好應對這一重大挑戰了嗎？

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本報記者：嚴正

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