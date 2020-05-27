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【港版國安法】外長王毅：國安法是保障香港長治久安必然選擇

經濟脈搏 22:17 2020/05/27

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全國人大周四（28日）閉幕，將表決建立港區國安法的決定草案，引起國際關注。中國國務委員兼外交部長王毅，26日分別與法國總統外事顧問博納、吉爾吉斯外長艾達爾別科通電話期間，也有談到香港問題。王毅表示，國安法是保障香港長治久安必然選擇，合理合法，完全正當，一些國家出於偏見對中方進行無端指責，中方堅決反對這種干涉中國內政的行為。

王毅與法國總統外事顧問博納通電話，除了談及新冠肺炎疫情合作，亦提到中國國家人大根據憲法和香港基本法，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是保障香港長治久安的必然選擇，合理合法，完全正當。

中國國務委員兼外交部長王毅表示，國安法是保障香港長治久安必然選擇，合理合法，完全正當，一些國家出於偏見對中方進行無端指責，中方堅決反對這種干涉中國內政的行為。

王毅表示，任何國家和地區都不可能在安全上不設防，中方此舉重點對準香港在國家安全立法領域的突破，既不會影響香港的高度自治，反而有利於推動「一國兩制」行穩致遠，有利於香港法治更加完備，有利於各國投資者的利益得到更好的保障。他強調，香港事務是中國內政，中方諒解法方在涉港問題上採取的謹慎態度，希望法方能夠堅持客觀公正立場。

「港區國安法不影響香港高度自治」

新華社引述博納表示，法方遵守中國的國家主權，了解涉港問題的敏感性，無意干預香港事務，希望有關問題能夠在「一國兩制」框架下得到妥善解決。

同日，王毅與吉爾吉斯外長艾達爾別科夫通電話時亦指出，港區國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港高度自治及香港居民的合法權利和自由，也不影響外國投資者在香港的正當權益。一些國家出於偏見對中方進行無端指責，中方堅決反對這種干涉中國內政的行為。

歐洲理事會主席及日本首相此前表示，重視香港能夠維持基本法及國際承諾當中的高度自治。歐盟外長周五會議料討論香港問題，惟歐盟消息人士透露，現時討論制裁中國，言之尚早。

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責任編輯：孫民

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