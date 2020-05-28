  • 28°C
香港時間 : 2020528日 (四) 18:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情衝擊】台北文華東方裁員近1/4　6月起暫停訂房

經濟脈搏 16:46 2020/05/28

分享：

台灣的勞動部官員證實，台北文華東方酒店昨晚近7時提交大量解僱計劃書，預定6月7日遣散212人。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，計劃10月逐步開放旅客入境之際，被業界視為「超六星」的台北文華東方酒店周三（27日）晚突然傳出大規模裁員。台灣的勞動部官員今天（28日）證實，台北文華東方酒店昨晚近7時提交大量解僱計劃書，預定6月7日遣散212人，已受理審核；此酒店投保人數為863人，酒店在3月27至5月27日通報遣散39人，這部分符合規定。

當局表示，初步統計，酒店預定遣散212人名單中包括孕婦，若資遣造成當事人權益損失，可向台灣的勞工局申訴，也希望酒店可延後孕婦或弱勢員工解僱日期。

酒店的餐飲、酒吧、餅房與SPA服務仍維持正常營運，台北文華東方酒店表示，住房主要依賴國際來台高端市場，但餐廳、婚宴仍有台灣當地市場支撐，不受影響。（台北文華東方酒店fb圖片）

台北文華東方酒店昨晚發聲明提到，6月1日起將暫停訂房服務，將針對客房部員工工作進行調整，也會遣散部分員工，但一切都合乎勞動法規，絕對會保障勞工權益。

酒店的餐飲、酒吧、餅房與SPA服務仍維持正常營運，台北文華東方酒店表示，住房主要依賴國際來台高端市場，但由於國際疫情仍不明朗，目前還無法看見邊境管制解封的那天，因此決定先暫停訂房業務，但餐廳、婚宴仍有台灣當地市場支撐，不受影響。

對於客房暫時關閉後何時重新開放，台北文華東方酒店表示，會視疫情發展而定，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動時，盡快回復全館運作。

等不到開放旅客入境　業界：振興券效果未彰

有業界對台灣傳媒表示，五星觀光酒店靠的是國際觀光客、商務客，一般大眾並不會選擇入住，台灣當地旅客住的都是觀光景點的度假酒店，即使疫情趨緩，政府發出的振興券對五星酒店而言，是看得到但吃不到，等於沒用。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，據了解，耗時8年、斥資將近250億元（新台幣，下同）打造，於2014年5月正式開幕，一晚房價約萬元，被視為是台灣最奢華酒店品牌，眾多名人影星到台灣時也選住此處，包括荷里活影星湯告魯斯、美國著名歌手麥當娜、韓國知名藝人宋仲基等。然而，酒店在營運第一年開始就頻頻傳出要出售的消息。

德企200員工周末將抵華 限入境後首次大規模重返中國

台灣口罩6月起解禁外銷 每片料低於1.3港元

【港版國安法】投資移民台灣門檻提高 更多港人洽詢專業移民

【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」  不要期望「報復性」

滬專家：內地疫情處於「無症狀患者消化期」 須繼續對疫情有敬畏之心

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【台灣疫情】紓困派錢本是好事 台灣為何一度生混亂？台媒列3個原因
2020/05/08
【台灣疫情】紓困派錢本是好事 台灣為何一度生混亂？台媒列3個原因
炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機
2020/05/09
炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
2020/04/16
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」 不要期望「報復性」
2020/05/26
【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」 不要期望「報復性」
內地3成主題樂園重開 攜程：中國消費者仍是最具消費力群體
2020/05/12
內地3成主題樂園重開 攜程：中國消費者仍是最具消費力群體
裁員 疫情 酒店 台北 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去　恐是「香港之死」開端

下一篇文章

【港區國安法】金融股撐市 滬指倒升0.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位
【港版國安法】邱騰華：美國撤香港特殊待遇　無損港國際金融中心地位
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
【港版國安法影響】香港美國商會主席談國安法：不會有贏家
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【港版國安法】摩通：美國就算撤香港特殊地位　直接影響有限
【港版國安法】摩通：美國就算撤香港特殊地位　直接影響有限
【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去　恐是「香港之死」開端
【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去　恐是「香港之死」開端
【港版國安法】維穩國安法？彭博：北水前所未有速度掃港股
【港版國安法】維穩國安法？彭博：北水前所未有速度掃港股