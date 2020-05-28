【疫情衝擊】台北文華東方裁員近1/4　6月起暫停訂房

▲ 台灣的勞動部官員證實，台北文華東方酒店昨晚近7時提交大量解僱計劃書，預定6月7日遣散212人。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，計劃10月逐步開放旅客入境之際，被業界視為「超六星」的台北文華東方酒店周三（27日）晚突然傳出大規模裁員。台灣的勞動部官員今天（28日）證實，台北文華東方酒店昨晚近7時提交大量解僱計劃書，預定6月7日遣散212人，已受理審核；此酒店投保人數為863人，酒店在3月27至5月27日通報遣散39人，這部分符合規定。

當局表示，初步統計，酒店預定遣散212人名單中包括孕婦，若資遣造成當事人權益損失，可向台灣的勞工局申訴，也希望酒店可延後孕婦或弱勢員工解僱日期。

▲ 酒店的餐飲、酒吧、餅房與SPA服務仍維持正常營運，台北文華東方酒店表示，住房主要依賴國際來台高端市場，但餐廳、婚宴仍有台灣當地市場支撐，不受影響。（台北文華東方酒店fb圖片）

台北文華東方酒店昨晚發聲明提到，6月1日起將暫停訂房服務，將針對客房部員工工作進行調整，也會遣散部分員工，但一切都合乎勞動法規，絕對會保障勞工權益。

酒店的餐飲、酒吧、餅房與SPA服務仍維持正常營運，台北文華東方酒店表示，住房主要依賴國際來台高端市場，但由於國際疫情仍不明朗，目前還無法看見邊境管制解封的那天，因此決定先暫停訂房業務，但餐廳、婚宴仍有台灣當地市場支撐，不受影響。

對於客房暫時關閉後何時重新開放，台北文華東方酒店表示，會視疫情發展而定，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動時，盡快回復全館運作。

等不到開放旅客入境 業界：振興券效果未彰

有業界對台灣傳媒表示，五星觀光酒店靠的是國際觀光客、商務客，一般大眾並不會選擇入住，台灣當地旅客住的都是觀光景點的度假酒店，即使疫情趨緩，政府發出的振興券對五星酒店而言，是看得到但吃不到，等於沒用。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，據了解，耗時8年、斥資將近250億元（新台幣，下同）打造，於2014年5月正式開幕，一晚房價約萬元，被視為是台灣最奢華酒店品牌，眾多名人影星到台灣時也選住此處，包括荷里活影星湯告魯斯、美國著名歌手麥當娜、韓國知名藝人宋仲基等。然而，酒店在營運第一年開始就頻頻傳出要出售的消息。

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責任編輯：孫民

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