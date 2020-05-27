【疫情衝擊】台北文華東方裁員逾200人　6月起暫停訂房

台灣新冠肺炎疫情趨緩，計劃10月逐步開放旅客入境之際，被業界視為「超六星」的台北文華東方酒店突然傳出大規模裁員。台灣的勞動部官員證實，經主動聯繫酒店，對方表達已經準備明天（28日）向地方主管機關北市勞動局提出大量解僱計劃書，預計800多名員工將裁掉212人。

台北文華東方酒店晚間發聲明稱，6月1日起將暫停訂房服務，將針對客房部員工工作進行調整，也會遣散部分員工，但一切都合乎勞動法規，絕對會保障勞工權益。

酒店的餐飲、酒吧、餅房與SPA服務仍維持正常營運，台北文華東方酒店表示，住房主要依賴國際來台高端市場，但由於國際疫情仍不明朗，目前還無法看見邊境管制解封的那天，因此決定先暫停訂房業務，但餐廳、婚宴仍有台灣當地市場支撐，不受影響。

對於客房暫時關閉後何時重新開放，台北文華東方酒店表示，會視疫情發展而定，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動時，盡快回復全館運作。

有業界對台灣傳媒表示，五星觀光酒店靠的是國際觀光客、商務客，一般大眾並不會選擇入住，台灣當地旅客住的都是觀光景點的度假酒店，即使疫情趨緩，政府發出的振興券對五星酒店而言，是看得到但吃不到，等於沒用。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，據了解，耗時8年、斥資將近250億元新台幣打造，於2014年5月正式開幕，一晚房價約萬元新台幣，被視為是台灣最奢華酒店品牌，眾多名人影星到台灣時也選住此處，包括荷里活影星湯告魯斯、美國著名歌手麥當娜、韓國知名藝人宋仲基等。然而，酒店在營運第一年開始就頻頻傳出要出售的消息。

責任編輯：孫民