【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

正當北京召開的全國人大會議今天(28日)下午表決「港版國安法」之際,美國國務卿蓬佩奧香港時間今晨(當地時間周三)向國會作證,指香港不再具備高度自治,不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇

蓬佩奧(Mike Pompeo)在聲明中指出,全國人大推動「港版國安法」,只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」,違背中方向聯合國提交的《中英聯合聲明》中,對香港人民的承諾;鑑於現實情況,「沒有理性的人能夠斷言,香港在中國手中仍維持高度自治」。

【港版國安法】特朗普:準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級

根據美國《香港政策法》,國務院需評估香港自治程度。蓬佩奧指出,在仔細研究近期局勢發展後,今天向國會證明,不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。他又形容,中國顯然要將香港改造為中國城市一般。

The State Department is required by the Hong Kong Policy Act to assess the autonomy of the territory from China. After careful study of developments over the reporting period, I certified to Congress today that Hong Kong does not continue to warrant treatment under United States laws in the same manner as U.S. laws were applied to Hong Kong before July 1997. No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground.