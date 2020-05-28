▲ 【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治 不再保證獲特殊待遇

正當北京召開的全國人大會議今天（28日）下午表決「港版國安法」之際，美國國務卿蓬佩奧香港時間今晨（當地時間周三）向國會作證，指香港不再具備高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇

蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中指出，全國人大推動「港版國安法」，只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」，違背中方向聯合國提交的《中英聯合聲明》中，對香港人民的承諾；鑑於現實情況，「沒有理性的人能夠斷言，香港在中國手中仍維持高度自治」。

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根據美國《香港政策法》，國務院需評估香港自治程度。蓬佩奧指出，在仔細研究近期局勢發展後，今天向國會證明，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。他又形容，中國顯然要將香港改造為中國城市一般。

The State Department is required by the Hong Kong Policy Act to assess the autonomy of the territory from China. After careful study of developments over the reporting period, I certified to Congress today that Hong Kong does not continue to warrant treatment under United States laws in the same manner as U.S. laws were applied to Hong Kong before July 1997. No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground.

他在聲明中又表示，當香港人民與違背自治承諾的中共當局抗爭之際，美國與香港人民站在一起。

美國總統特朗普26日表明，凖備就此在本周對中國採取「非常有力」的舉措，但未有透露細節。

美商務部長：特朗普政府正考慮制裁中國措施

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周三表示，特朗普政府正在考慮一系列針對中國的制裁行動，正在權衡許多「潛在制裁方式」。

羅斯稱，美方全心全意的對待香港人民。特朗普總統將最終決定對待中港問題的方式。

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【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

特朗普在去年11月27日簽署生效《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，要求國務院每年定期向國會遞交報告，以核查北京當局是否遵守其「一國兩制」的基本承諾。

而根據蓬佩奧聲明中有關1992年的《香港政策法》，如香港被確認其自治狀態與中國其他地區無異，美國總統可授權行政部門取消香港的獨立關稅區地位，並且終止中國通過香港取得美國敏感科技技術的渠道。

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責任編輯：伍樂

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