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【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

國情動向 04:18 2020/05/28

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正當北京召開的全國人大會議今天（28日）下午表決「港版國安法」之際，美國國務卿蓬佩奧香港時間今晨（當地時間周三）向國會作證，指香港不再具備高度自治，不再保證香港可據美國《香港政策法》，。享有回歸前美國賦予的待遇。這些待遇包括什麼？

美國《香港政策法》（United States-Hong Kong Polict Act）又名《香港關係法》，是美國國會因應香港回歸制訂的法例，確保香港與美國的經貿關係與回歸前維持不變。法案列明，美國國務院必需每年向國會提交報告，因應香港的自治情況來決定會否繼續給予特殊待遇。

《美國香港政策法》列明香港有以下特殊待遇：

1. 視香港為獨立關稅區

美國會視香港為有別於中國的「非主權實體」，令香港成為獨立關稅區，故在過往中美貿易戰，美國向中國開徵大量關稅，但香港沒有受影響。

2. 可設立雙邊關係

美國在經貿關係上視香港為「非主權實體」，美國可與香港制訂獨立的經濟、貿易、金融等方面的雙邊協議。

3. 自由兌換貨幣

香港可自由兌換美元，不設上限，故香港金管局可利用聯繫匯率維持美元兌港元匯率。

4. 簽證審批待遇

美國認可香港發出的護照及旅遊證件，而香港居民申請到美國的簽證而會另外看待。

責任編輯：伍樂

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