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【港區國安法】美卿無權直接終止香港特殊地位　球拋給特朗普　

國情動向 10:55 2020/05/28

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【港版國安法】美卿無權直接終止香港特殊地位　球拋給特朗普　

全國人大推「港區國安法」，演變為激烈中美角力，美國國務卿蓬佩奧香港時間今晨向美國國會報告香港不再擁有自治。但根據美國法律程序，他無權中止香港特殊地位，而要待美國總統發布行政命令暫停。

全國人民代表大會28日將審議「港區國安法」授權立法決定，若通過，將授權全國人大常委會直接替香港立法，禁止顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等行為。

全國大人閉幕表決「港區國安法」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在全國人大審議授權法前，依據1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱香港政策法）向美國國會認證，香港不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

美國國務卿目前依據「香港政策法」，須定期向國會提出香港情勢評估報告。去年11月生效的「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）則要求國務卿在報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並認定香港是否仍符合美國法律下的特殊待遇。

「香港政策法」是美國國會為了因應香港移交北京，於1992年通過的法案，並在時任美國總統老布殊（George H. W. Bush）當年10月5日簽署後生效。

根據這部法律，美國認定香港在1997年移交中國後，仍會在國防、外交以外事務上享有高度自治，因此將持續尊重香港獨立關稅區地位、賦予香港商品最惠國待遇、允許港幣與美元自由兌換、鼓勵美國企業在港營運，及支持香港取得敏感技術等。

【港版國安法】美擬暫停香港關稅優惠　特朗普有制裁手段清單

【港版國安法】外長王毅：國安法是保障香港長治久安必然選擇

法律明定，若美國總統認定香港自治程度，不再足以在美國法律下享受不同於中國的特殊待遇，將有權發布行政命令予以暫停；待美國總統認為香港恢復足夠自治，則得以廢除先前行政命令，恢復香港特殊待遇。

取消香港特殊地位　美國亦有重大損失

不過，取消香港特殊待遇是否合乎香港利益一事，各界看法不同；外界也質疑，美國總統特朗普是否真的會動用這個選項。

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

【港版國安法】美若終止香港特殊地位  到底影響有多大？

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）26日發聲明指出，香港身為受歡迎投資地點及國際金融中心，其特殊地位扮演關鍵角色。若香港在「香港政策法」中身為經濟貿易獨立領土的地位有重大改變，將為香港與美國企業帶來嚴重影響。

華盛頓郵報（The Washington Post）22日也刊登社評表示，中方推動「港版國安法」，美方雖應拿出強力回應，但廢除香港特殊待遇恐危及香港經濟、美港兩地380億美元年貿易總額，及在香港設有區域總部的290間左右美國企業。

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責任編輯：鄧國強

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