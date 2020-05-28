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【港區國安法】美擬暫停香港關稅優惠　特朗普有制裁手段清單

國情動向 09:55 2020/05/28

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北京推動「港區國安法」引起國際關注，美國總統特朗普26日表示，準備在本周對中國採取「非常有力」的舉措。國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）27日透露，華府有很多可能措施，包括簽證及經濟制裁。路透社則引述消息人士說，華府正考慮暫停香港輸美產品的優惠關稅稅率。

史迪威在周三的簡報會上表示，特朗普有一張長長的清單，開列美方對中國在港推行「港版國安法」的可能回應，包括簽證及經濟制裁，最後會由特朗普決定。他強調，華府尚未決定作何回應，但它們都是以改變中國政府的行為為目標，亦會盡量減低對香港人和美國企業的影響。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【港版國安法】外長王毅：國安法是保障香港長治久安必然選擇

路透社同日引述消息人士報道，特朗普政府正在考慮暫停香港的獨立關稅優惠，此舉可能令美國對香港出口貨品徵收與中國相同的關稅，也就是特朗普先前對華產品加徵的關稅。而更嚴厲的行動是正式撤銷香港在美國法例下享有的特殊地位，只有特朗普可作此決定。

根據美國官方數據顯示，美國去年只進口價值47億美元的香港輸美商品，從而限制了徵收關稅的影響。但香港對美國進口商品實施零關稅，或導致内地採取報復性措施。美國人口調查與統計局的數據顯示，香港去對美貿易順差達261億美元，是美國商品雙邊貿易順差的主要來源地。

特朗普自2017年上任以來，已對許多中國輸美商品加徵高額關稅，但香港受到的待遇不同，而且香港輸美商品適用的關稅稅率也更低。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日發聲明中表示，「香港不再理由享有1997年7月之前美國法律給予香港的待遇。」「根據事實，如今沒有任何理性的人可斷言香港相對於中國內地保持高度自治。」

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責任編輯：游昊雲

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