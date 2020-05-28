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【孟晚舟案】案件被指符「雙重犯罪」標準 中國駐加使館強烈不滿要求立即放人

國情動向 10:53 2020/05/28

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案件被指符「雙重犯罪」標準 中國駐加使館強烈不滿要求立即放人

加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院在温哥華當地時間27日11時公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟的案件符合「雙重犯罪」標準。因此，對孟晚舟的引渡案將繼續審理。中國駐加使館對此表示強烈不滿及反對，並要求加拿大立即釋放孟晚舟。

上述裁判結果出爐後，中國駐加拿大大使館在推特（Twitter）上發聲明回應稱，中方對有關決定表示強烈不滿及堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。聲明駁斥加方協助美國打壓華為，指美加濫用雙邊引渡條約，且任意對孟晚舟採取強制措施，嚴重侵犯了這名中國公民的合法權益。

聲明又指，「美國的目的是搞垮華為和其他中國高科技公司，在這一過程中，加拿大一直在充當美國的幫兇。整個案件完全是一起（宗）嚴重的政治性事件。」聲明再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場及關切，立即釋放孟晚舟女士。

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華為對此事也作出回應，「我們對不列顛哥倫比亞省高等法院的判決表示失望。我們一直相信孟女士是清白的，我們也將繼續支持孟女士尋求公正判決和自由。我們希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白。孟女士的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。」

據加拿大廣播公司（CBC）報道，法官霍姆斯（Heather Holmes）在長達23頁的裁決書中寫到，美國檢察官指控孟晚舟所犯下的罪行（offence），如果在加拿大境內發生，仍將被視為犯罪。她還表示，孟晚舟涉嫌的實質上是欺詐，意味着孟晚舟將留在加拿大繼續與美國的引渡令對簿公堂。

孟晚舟案開始庭審 律師聚焦是否涉雙重犯罪

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加拿大移民律師庫蘭（Richard Kurland）則認為，目前案件的關鍵是能否在法庭上證明孟晚舟涉及銀行詐騙，控辯雙方仍可在法庭上就這指控不斷辯論。不過，他表示法院亦特別指出，孟晚舟也受到加拿大的反引渡程序保護，即是在引渡聆訊的最後階段，因此加國官員有權在最後一刻決定不將孟女引渡到美國。

庫蘭又認為，孟晚舟一方後續仍有一些機會去爭取「她想得到的結果」，最快可能在下月開庭時，手段包括指加拿大警方違反執法程序，可以在法庭上爭辯、提出新的證據。不過，他認為引渡的法律程序還需要很長時間，但加拿大即將要面對來自中國的制裁。

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責任編輯：游昊雲

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