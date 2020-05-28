【港區國安法】胡錫進：美國只有香港獨立關稅地位這張牌 「看美如何吞下苦果」

美國國務卿蓬佩奧周三（5月27日）向國會表示，指香港不再在中國管治之下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。內地官方《環球時報》總編輯胡錫進批評，香港是否高度自治豈能由美國定義，又稱美國實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，已被中國人研究透，就由他打，看美方如何吞下苦果。

胡錫進在微博發文，斥華盛頓太過自戀，指蓬佩奧這樣的美國政客狂妄地以為，香港的命運就攥在他們的手裡。稱港區國安法還未制定前，蓬佩奧就如此妄評，尤其顯示他代表美國將涉華的一切都地緣政治化的歇斯底里跳腳。

美國手裡實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，而它已經被中國人研究透了。華盛頓想打出這張牌來，就由他打出來吧，省得他攥在手裡癢癢。香港是美國最大的順差來源地，那裡有8.5萬美國公民，看看美方自己將如何吞下他取消香港獨立關稅地位的苦果。

香港國際金融中心地位 與內地關係比美國態度重要

胡錫進稱，香港保持國際金融中心地位最大的支柱，是它與中國內地這一龐大經濟體的特殊關係，這比美國是什麼態度要重要得多。「中國的實力決定了我們的海岸線上必然會有國際金融中心，中國人想讓它在哪裡，它就會在哪裡。」

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他又說，美國是超級大國，但這些年已經瞎折騰得越來越瘦，如今又重病纏身，「蓬佩奧在口出狂言之時，最好先把口罩戴好了」。

中方曾提回擊

另外，有官方背景的內地政論公眾號「牛彈琴」發文稱，因趕上美國大選，對華強硬撈取選票，是一些政客的基本操作。文章認為，接下來是大概率的事件：美國在香港問題上發難，甚至不排除在香港獨立關稅地位上大做文章；但事關國家主權和尊嚴，中國不可能退縮，也不排除進行反制。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預，如果有人要執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊。

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路透社引述美國官員和了解討論情況的消息人士稱，特朗普政府正在制訂多個選項，回應中國推港區國安法的多個選項，包括針對性的制裁、加徵新關稅和進一步限制中國企業，但未有最終決定，消息人士建議美方舉措的嚴厲程度，至少部分可能取決於中國將把港區國安立法落實到何種程度。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉亦稱，美國選項有很多，包括實施簽證和經濟制裁，但拒絕透露細節。

責任編輯：伍樂