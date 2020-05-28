  • 28°C
香港時間 : 2020528日 (四) 12:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】胡錫進：美國只有香港獨立關稅地位這張牌 「看美如何吞下苦果」

國情動向 11:24 2020/05/28

分享：

美國國務卿蓬佩奧周三（5月27日）向國會表示，指香港不再在中國管治之下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。內地官方《環球時報》總編輯胡錫進批評，香港是否高度自治豈能由美國定義，又稱美國實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，已被中國人研究透，就由他打，看美方如何吞下苦果。

胡錫進在微博發文，斥華盛頓太過自戀，指蓬佩奧這樣的美國政客狂妄地以為，香港的命運就攥在他們的手裡。稱港區國安法還未制定前，蓬佩奧就如此妄評，尤其顯示他代表美國將涉華的一切都地緣政治化的歇斯底里跳腳。

美國手裡實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，而它已經被中國人研究透了。華盛頓想打出這張牌來，就由他打出來吧，省得他攥在手裡癢癢。香港是美國最大的順差來源地，那裡有8.5萬美國公民，看看美方自己將如何吞下他取消香港獨立關稅地位的苦果。

香港國際金融中心地位 與內地關係比美國態度重要

胡錫進稱，香港保持國際金融中心地位最大的支柱，是它與中國內地這一龐大經濟體的特殊關係，這比美國是什麼態度要重要得多。「中國的實力決定了我們的海岸線上必然會有國際金融中心，中國人想讓它在哪裡，它就會在哪裡。」

【港區國安法】美擬暫停香港關稅優惠　特朗普有制裁手段清單

【港區國安法】美卿無權直接終止香港特殊地位　球拋給特朗普　

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

他又說，美國是超級大國，但這些年已經瞎折騰得越來越瘦，如今又重病纏身，「蓬佩奧在口出狂言之時，最好先把口罩戴好了」。

中方曾提回擊

另外，有官方背景的內地政論公眾號「牛彈琴」發文稱，因趕上美國大選，對華強硬撈取選票，是一些政客的基本操作。文章認為，接下來是大概率的事件：美國在香港問題上發難，甚至不排除在香港獨立關稅地位上大做文章；但事關國家主權和尊嚴，中國不可能退縮，也不排除進行反制。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預，如果有人要執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊。

【港版國安法】外長王毅：國安法是保障香港長治久安必然選擇

【港版國安法】外交部：將採取必要反制措施 應對外國干涉

路透社引述美國官員和了解討論情況的消息人士稱，特朗普政府正在制訂多個選項，回應中國推港區國安法的多個選項，包括針對性的制裁、加徵新關稅和進一步限制中國企業，但未有最終決定，消息人士建議美方舉措的嚴厲程度，至少部分可能取決於中國將把港區國安立法落實到何種程度。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉亦稱，美國選項有很多，包括實施簽證和經濟制裁，但拒絕透露細節。
責任編輯：伍樂

相關文章

【港區國安法】台陸委會提4原則人道援助香港 冀達「居留安置照顧」3目標
今日
【港區國安法】台陸委會提4原則人道援助香港 冀達「居留安置照顧」3目標
【港區國安法】美擬暫停香港關稅優惠　特朗普有制裁手段清單
今日
【港區國安法】美擬暫停香港關稅優惠　特朗普有制裁手段清單
【港區國安法】美卿無權直接終止香港特殊地位　球拋給特朗普　
今日
【港區國安法】美卿無權直接終止香港特殊地位　球拋給特朗普　
【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
今日
【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇
今日
【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇
國安法 中美關係 內政 外交 政治 經濟 簽證 特朗普 趙立堅 蓬佩奧

上一篇文章

【港區國安法】美國要求聯合國安理會討論香港問題 中國拒絕：無需安理會授權

下一篇文章

【港區國安法】台陸委會提4原則人道援助香港 冀達「居留安置照顧」3目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒
【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒
【華為風暴】孟晚舟命運28日凌晨2時揭曉　引渡美國案將有關鍵裁決
【華為風暴】孟晚舟命運28日凌晨2時揭曉　引渡美國案將有關鍵裁決
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【華為風暴】孟晚舟引渡案周三迎關鍵裁決 杜魯多：無需就結果道歉或解釋
【華為風暴】孟晚舟引渡案周三迎關鍵裁決 杜魯多：無需就結果道歉或解釋
【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末
【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心