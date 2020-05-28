【港區國安法】美國要求聯合國安理會討論香港問題 中國拒絕：無需安理會授權

香港再成中美角力前線。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）本港時間今晨宣布，香港不再具備高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。同時，路透社報道稱，中美周三還在聯合國圍繞香港問題展開交鋒，此前中國政府反對美國要求聯合國安全理事會就中國擬推進港版國安立法舉行會議。

報道稱，美國駐聯合國代表團在一份聲明中表示，香港問題「具有全球緊迫性，牽涉到國際和平與安全」，因此值得15個安理會成員國立即予以關注。

中國常駐聯合國代表張軍發表推文說，中國斷然拒絕這一毫無根據的要求。他強調，港區國安法是中國內部事務，無需得到安理會授權。

他另發推文稱，事實一次次證明，美國才是世界上那個製造麻煩的人，中國敦促美國立即停止強權政治和霸凌行為。

報道又稱，美國還說，中國反對就香港問題召開安理會會議，並「掩蓋COVID-19危機實情且處理不當，不斷違反其國際人權承諾，並在南中國海采取非法行為，這些應該使所有人都清楚看到北京沒有表現為負責任的聯合國會員國。」

責任編輯：尹航

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