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【港區國安法】離岸人民幣徘徊7.18逼歷史低位 中間價跌185點子

經濟脈搏 11:49 2020/05/28

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全國人大會議今日閉幕，大會將會表決「港區國安法」的決定草案，美國國務卿蓬佩奧昨晚指，不再保證香港獲特殊待遇。避險情緒升溫，人民幣持續走弱，離岸人民幣兌美元(CNH)曾跌穿7.19關創新低，中間價則跌185點子。分析料未來人民幣匯價將繼續受壓。

離岸人民幣兌美元昨晚跌至7.1965的歷史新低，今早則在7.18附近徘徊，截至上午11時30分，報7.1815。

在岸價（CNY）今早最新報7.1672，續創近9個月低位。距離去年9月中美貿易戰高峰期觸及的逾11年低點7.1854元低點僅一步之遙。

人民幣中間價報7.1277，較上日的7.1092，跌185點子或0.26%。

路透分析指，如果美國撕毀第一階段貿易協議，人民幣跌破去年9月低點的可能性將大幅增加，並可能出現一波快速貶值走勢。假設人民幣即期在當前基礎上貶值3%，則需要調整約2,100點至7.37元附近；若貶4%，則需貶約2,900點左右至7.44元附近。

而判斷人民幣匯率跌幅有沒超出監管層的容忍範圍，可以重點關注人民幣中間價的表現，去年5月和9月都出現過人民幣中間價橫盤走勢，以向市場傳遞出維穩信號。

分析又指，如果美國製裁手段和力度沒有那麼大，人民幣貶值幅度可能會比較有限。不過由於中美關係很難緩和，人民幣整體承壓格局也很難改變。

「港區國安法」今日在中國全國人大表決通過料無懸念，中美對抗升級似乎很難避免，特朗普周二表示，將在本周就港版國安立法對中國做出強力回應；白宮顧問庫德洛威脅稱，中美貿易協議已經不像以前那麼重要。中國多個部門都表態，如果損害中國利益，必將予以反擊。

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責任編輯：蒯宇澄

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