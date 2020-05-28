【中美角力】美國會報告警示中國銀行業風險 人幣貶值或將經濟痛苦傳給美投資者

時值中美關係緊張，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC），周三向國會提交報告，警告中國銀行體系的壓力緊張，或為美國投資者帶來越來越大的風險，並質疑華爾街應否在中國開放資本市場時湧入中國。

彭博報道，報告表示，北京已經逐步擴大了外國金融公司和投資者的市場准入，中資銀行的命運與美國愈來愈關係重大。而隨住中資銀行被MSCI和富時羅素納入廣泛跟蹤的基準指數，美國投資者在中國銀行業的風險敞口一直增加。

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報告警告，這類銀行可能負有政治任務。報告稱，中國銀行體系「依然服務於國家和黨的利益」，銀行或基於政治因素作決策，將傷害美國投資者的財務利益。

中國銀行體系負政治任務 將損美投資者利益

報告同時強調，美國投資者和債權人很難確定中國的銀行所面臨的真正風險水平。報告提到，中國不良貸款市場的不透明性，為投資者帶來了挑戰。如果無準確的市場和價格信息，投資者可能會為中國的金融清理買單。

報告總結，中國各種規模的銀行承受清理資產負債表、籌集新資金和處置不良貸款的壓力，同時北京正要求它們以非市場利率，增加對陷入困境的公司的貸款，以防止經濟增速進一步放緩。如果新冠肺炎疫情導致問題持續，經濟痛苦很可能透過匯率管道傳遞給美國投資人，因人民幣貶值會降低其大陸資產的美元價值。

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而美國國會須決定，美國投資人是否值得為中國當前的市場准入而冒險；還須評估美國擴大參與「遭戰略競爭對手政治考量扭曲的金融市場」是否適當。

責任編輯：伍樂

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