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【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去　恐是「香港之死」開端

經濟脈搏 13:03 2020/05/28

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【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去　恐是「香港之死」開端

全國人大表決「港區國安法」草案前夕，美國國務卿蓬佩奧公布，不再保證美國給予香港特殊待遇，意味香港獨立關稅區地位或有消失機會。香港倘無獨立關稅區的優惠，至要面臨4大直接打擊，包括轉口港地位不再，相關貿易及金融活動冷卻，甚至有輿論擔憂這為「香港之死」拉開大幕。

美國一向視香港為「獨立關稅區」，這亦是香港特殊之處，簡單一點來說就是在貿易上與中國內地享有不同待遇，好像近年中美貿易出現糾紛，美國對中國進口商品加徵關稅或實施出口管制，但香港也不會受直接影響。

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香港輸美產品仍可享受優惠的關稅安排，依然可以在美國出口管制下購買敏感技術，只要確保無不當用途便可。但獨立關稅區地位一旦消失，香港這一切或會消失，每個香港小市民都會感到痛楚。

其一：香港轉口港地位恐不再

香港沒有獨立關稅區地位，意味香港作為中國、特別是中國與美國之間的轉口港價值將大為降低。

統計數字反映出問題嚴重性，在2019年，中國內地有12%貨品是出口到、或經香港轉口，雖然比例上較1992年的45%已減少許多；但由於中國經濟規模大增，香港依然受惠於作為貿易中心地位。

同時，香港有超過90%輸往美國產品屬轉口貨。香港沒有了獨立關稅區地區，這些貿易活動會急降溫，最直接的影響是相關從業員失去工作。

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需知道以2017年計，貿易及物流業佔香港本地生產總值（GDP）22%，提供約727,500份職位。同年，單以物流業計，該行業佔本地生產總值3.2%，提供約180,600份職位。

其二：香港向高新科技產業轉型受阻

沒有了獨立關稅區地位，香港要購買美國高科技產品同樣受限，例如以前香港可買到美國技術的超級電腦，日後未必可以；香港產業結構如要向高科技發展，會變得困難。

其三：香港僅餘本土工業受重創

儘管香港服務業佔GDP九成以上，但香港仍有少量本土工業；雖然佔量少之又少，但畢竟仍有產品出口；如沒有獨立關稅區地區，剩下的香港工業會步入困難、香港如想再度振興高增值工業，也沒有了相應條件。

其四：連鏈反應波及金融等行業

香港沒有獨立關稅區地位，相應貿易及金融活動固然冷卻。而美國隨時會把關稅地位，與香港金融業特殊政策綑綁處理、取消香港若干金融優惠政策。

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金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商業支援服務是四大貢獻GDP的主要支柱，於2018年，進出口貿易佔GDP的17.2%，而金融業亦佔GDP的19.8%，專業服務及其他工商業支援服務則佔GDP的11.9%。香港將受怎樣的影響，顯然易見。

香港經濟學者關焯照接受媒體訪問時分析，美國今次反應迅速，是要表明有實際行動，不是「拋浪頭」，但「不保證」的說法仍留有空間，未有直接宣布取消香港特殊地位，預料會像中美貿易戰一樣，中美之間有一輪「拳來腳往」，對市場造成震盪。

關焯照認為，美國一旦落實取消香港特殊地位，香港會被視為一般內地城市，將失去獨立關稅區地位，對內地及香港的經濟影響很大。

值得注意是，如其他西方主要國家，跟隨美國不承認香港獨立關稅區地位，香港要承受的衝擊更大。輿論場有論者更憂「香港之死」會拉開序幕。

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本報記者：鄧國強

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