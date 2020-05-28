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【港區國安法】澳門學者指《國安法》是「紙老虎」 澳門泛民議員：不應比較港澳

國情動向 12:56 2020/05/28

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全國人大今會通過《港區國安法》，外界擔心將損香港「一國兩制」及「高度自治」。反觀同為「一國兩制」的澳門，《國安法》早在2009年便已立法施行至今，更沒有人因此罪而被檢控。有澳門學者認為，《國安法》只是「紙老虎」，但澳門民主派立法會議員卻認為，不應比較香港和澳門，因香港是國際金融中心。

澳門與香港與香港一樣，澳門《基本法》23條規定，澳門應自行針對分裂國家等行為立法。2002年，「23條立法」開始在香港進行討論，澳門特區政府也表示將要開始立法。然而23條立法在香港引發社會強烈反對，2003年7月1日爆發50萬人大遊行，反對限制港人集會與言論自由，之後香港終止立法程序，澳門政府也效仿港府擱置立法。

澳門學者指《國安法》是「紙老虎」 澳門泛民議員：不應比較港澳

2008年10月，在澳門首任行政長官何厚鏵的最後一屆任期尚有一年屆滿之時，何厚鏵宣佈啟動23條立法程序。2009年1月，澳門《國安法》在澳門立法會通過，同年3月生效。雖然許多分析人士認為澳門此舉也是為香港立法鋪路，但由於反對與質疑聲大，香港至今沒有啟動立法程序。

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近兩年，圍繞澳門的《國安法》，澳門更陸續增加法律與機構支持，包括成立「維護國家安全委員會」；規定只有中國公民的法官與檢察院司法官可被指派處理《國安法》案件；立法制定《司法警察局特別職程制度》，指定司法警察局處理涉國安犯罪職權，保障執行秘密職務的司法警察人員身份不被公開。

然而，過去11年澳門《國安法》從未在法庭上被動用過。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸認為，《國安法》只是紙老虎，更重要的意義是讓中央有安全感。他又認為，不使用《國安法》更符北京利益。因在可用其他手段控制澳門下，啟用《國安法》反害澳門作為「一國兩制」示範單位的形象。

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不過，香港社會較看重「一國兩制」中的「兩制」，希望可以與北京嚴格的審查制度保持距離，維護香港作為亞洲金融中心開放與相對獨立的定位。澳門立法會民主派議員蘇嘉豪認為，不能簡單比較香港和澳門，「澳門的外資過來是為了賺中國人的錢，不需處理澳門政治問題，但外資希望可用香港的金融法律體制保護其在內地的投資。」

因此，他認為北京如果還在想為什麼澳門成了，香港沒成，這就是一個很大的誤判，「八、九十年代的香港還說不應該像韓國和台灣般，用暴力爭取民主，但現在香港好像已經跟當年的台灣和韓國一樣，開始接受暴力。」

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責任編輯：游昊雲

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