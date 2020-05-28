▲ 【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：小漁村 自由港 國際都會

全國人大今日表決港區國安法。表決之前，美國國務卿蓬佩奧即宣布，香港不再具備高度自治，不再保證香港享有獨立關稅區等待遇。他提到的獨立關稅區（Separate Customs Territory Status）究竟是何意思？香港又是何時、怎樣擁有獨立關稅區地位的？本文一次列清。

清朝時期 英國將小漁港變為自由港

早在清朝時，英國查理義律（Captain Charles Elliot）來到南中國，看中香港地理位置優越，是個優秀的深水港，有利通商。

1842年鴉片戰爭爆發，清廷戰敗，英國要求割讓香港。當時香港只是個小漁港，英國人來經營，認為即使設置關稅無甚作用，不如定性為自由港，促進貿易往來。

百多年來，港英官員一直維持這做法。

直到韓戰爆發，香港受禁運影響，轉口港生意一落千丈，港英政府認為，不如讓香港用自由港的身分從事貿易，將製造業產品輸出全世界。

中英簽署聯合聲明後 香港獲獨立關稅區地位

二次大戰後，西方戰勝國簽署關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade，GATT），以規範和促進國際貿易，該協定即是世界貿易組織（WTO）的前身。英國是締約方，香港則以英方代表團身分參與。

1984年，中英聯合聲明簽訂後，中英聯合聯絡小組開始運作。當時港英政府明白貿易對香港非常重要，聯絡小組的首要工作就是尋求中方支持英國向GATT爭取香港享有單獨關稅區地位。1986年開始，獲中國政府同意後，香港獲得獨立關稅區地位。

九十年代，GATT成員國討論貿易自由化，「烏拉圭回合」（Uruguay Round）通過成立世界貿易組織，當時香港積極參予。1995年，世界貿易組織成立，香港成為創始成員，進一步鞏固單獨關稅區的地位。

由此可見，香港單獨關稅區的地位，是香港一步一腳印地爭取國際社會接納。

香港的待遇有別於中國內地 相對寬鬆

二次大戰後，西方國家成立了輸出管制統籌委員會（Coordinating Committee for Multilateral Export Controls，CoCom）規管戰略性物品出口，總部設在巴黎，英國是成員國。以往港英政府貿易署制度部的官員會跟隨英國貿易產業部的官員出席CoCom會議，香港一直跟隨英國的嚴謹做法，設有《進出口(戰略物品)規例》。

CoCom在1994年解散，由瓦聖納協定取代，中國並非瓦聖納協定的締約國，相對地，香港則已長年實施受北大西洋公約組織接受的制度，行之有效，得到國際社會的信任。

即是說，戰略性商品的規管是另一套制度，香港的待遇亦有別於中國，相對寬鬆。在這套制度下，國際社會對香港有信心，這對香港的科技發展非常重要，唯有如此，香港才能長遠地發展高科技。因此，香港在未來必須維持這方面的優勢，防範受到中美貿易矛盾影響。

責任編輯：費風

【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去 恐是「香港之死」開端

【港區國安法】離岸人民幣徘徊7.18逼歷史低位 中間價跌185點子

【港區國安法】美國要求聯合國安理會討論香港問題 中國拒絕：無需安理會授權

【港區國安法】胡錫進：美國只有香港獨立關稅地位這張牌 「看美如何吞下苦果」

【港區國安法】美擬暫停香港關稅優惠 特朗普有制裁手段清單

【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC