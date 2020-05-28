【中美角力】中印邊界衝突升級 特朗普自薦願調停

中國和印度之間的邊界緊張局勢升級，美國總統特朗普(Donald Trump)周三主動提出，願調解兩國長達數十年的邊界爭端。在中美關係緊張之際，特朗普這一表態引發關注。

特朗普周三早間發表推文稱，「我們已經告知印度和中國，美國準備好、願意、並能夠調停或仲裁他們之間日趨激烈的邊界爭端。」但他未詳細說明這一調解提議。

有分析稱，一向不願介入國際紛爭的特朗普，選在美中緊張升高之際，突然決定介入中印爭端，背後理由值得觀察。

事實上，負責東亞事務的美國助理國務卿韋爾斯(Alice Wells)上周三（20日）亦曾罕有就中印衝突事件開腔，她形容中方的行為是持續侵略、試圖改變現狀，又鼓勵印度抵抗。她還提及北京近年在南海爭端，說：「如果有人存有一點幻想，認為中國的侵略只是吹噓，我認為他們應去問問印度。」

近期，中印圍繞兩國邊界的緊張局勢加劇，印度觀察人士周二稱，兩國在邊境的對峙是由印度在該地區修建公路和飛機跑導引發。官員們稱，雙方都在挖掘防禦工事，中方卡車向該地區運送了裝備，令人擔心對峙升級。

印度和中國對特朗普的提議沒有立即做出回應。專家稱，兩國通常會反對外來勢力對內部事務的干涉，可能不會接受美國的調停。去年，特朗普提議對印度與其宿敵巴基斯坦之間長期存在的一項邊界爭端進行仲裁，這引起印度的不滿，印度很快表示拒絕。

中國外交部發言人趙立堅在上周的一次例行記者會上明確表示，中印雙方正通過外交渠道進行磋商，這同美國沒有任何關係。

路透引述一位印度政府消息人士稱，兩國正在就消除邊境危機進行談判， 「這些問題需要時間，但不同層面的工作正在進行中，包括軍方以及外交的努力」。

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責任編輯：伍樂

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