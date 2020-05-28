【港區國安法】美商界籲特朗普勿急於反制 冀各方緩和局勢

中國推動「港區國安法」，引起國際關注，並引發中美緊張升級。美國商界人士呼籲，總統特朗普不要急於對「港區國安法」作出回應，警告若美國取消香港特殊待遇，將傷害香港及港人。

美國國務卿蓬佩奧周三（5月27日）表示，香港不再在中國管治之下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇，據報白宮正制訂制裁選項，包括可能制裁部份中國官員。

路透報道，美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）表示，中國尚未發布「港區國安法」的文本，希望各方緩和局勢，維持香港「一國兩制」模式。美國商會日前則稱，傷害香港特殊地位是個「嚴重錯誤」。

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美國智庫戰略與國際研究中心的高級顧問甘思德（Scott Kennedy）認為，蓬佩奧的表態為採取緩慢行動留出空間，而倉卒行動可能為香港帶來痛苦，並浪費費國與中國政府打交道的籌碼。

企業逐漸遷離 出走潮視乎兩關鍵因素

他解釋，美方的宣示可能令市場坐立不安，並令企業高管考慮其他計劃，但不一定馬上遷走。

事實上，去年本港反修例示威後，部分跨國金融公司已暫停在港擴張計劃，並將員工遷往其他亞洲地方。 政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的美國業務主管Todd Mariano認為，企業逐漸離開的過程已開始，頒布港區國安法會助長這一過程。

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風險諮詢公司Control Risks的亞太業務合夥人Dane Chamorro表示，會否有更大撤出潮，要視乎港區國安法能否保留香港商業法架構及資本自由流動，只要兩件事不變.就不會離開。

責任編輯：伍樂

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