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【港區國安法】蓬佩奧稱香港已失自治　國會報告概要全文曝光

國情動向 13:42 2020/05/28

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全國人大表決「港區國安法」草案，演變為中美角力，令香港深度捲入中美新冷戰。美國國務卿蓬佩奧以報告形式，向美國國會認證，稱香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇。

民間組織取得蓬佩奧（Mike Pompeo）呈交美國國會的香港評估報告概要，其中文版全文如下：

法律規定，美國國務院有義務每年向國會認證，香港是否持續足以在美國法律下享有特殊待遇。依據「香港政策法」（Hong Kong Policy Act）第301節要求，經審慎考慮後，我無法再認證香港能持續享有這些待遇。

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有鑒於實地情況，取消認證應在預料之中。當英國1997年將香港移交給北京的中國共產黨領導政權時，所懷抱的希望是自由、繁榮的香港能將中國帶往更自由方向，藉此改變這個政權。中國承諾在50年期間，香港能享有某些權利及在聯合國登記「中英聯合聲明」所保證的治理體制。取而代之的是，獨裁中國已經改變了香港。

香港自由遭到侵蝕在過去幾年間慢慢發生，而侵蝕速度在中共總書記習近平掌權後加快。2014年時，北京有效排除以普選選出香港領袖的選項。異議人士自香港被擄至中國大陸，且被強迫認罪。由於面對北京所支持的廣告抵制活動及其他壓力，當地媒體對中國共產黨相關報導自我審查。北京宣布驅逐駐中國大陸美籍記者，並表示也會禁止他們在香港進行報道工作。

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在去年報告中，我斷言香港維持「足夠但減弱的自治程度」，這是承認北京對香港的侵犯日益加劇。自該份報告發布後，中國不再假裝香港人民享有「中英聯合聲明」及「基本法」保證的高度自治、民主制度及公民自由。

2019年11月，中國全國人大常委會底下的法制工作委員會發表聲明，聲稱只有全國人大常委會有權決定香港特區法律是否符合「基本法」。這份聲明挑戰自治的基本原則，以及香港法院行使司法審查權裁定法律及檢視政府行為的長久慣例。

2020年4月17日，中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（CGLO，中聯辦）發表聲明，宣稱中聯辦及中國國務院港澳事務辦公室不受「基本法」內「中央人民政府所屬各部門...均不得干預香港事務」的條文約束。

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2020年5月22日，中國宣布一項全國人民代表大會提案，將單方面、任意地在香港強制實行國安法，這項程序步驟與「中英聯合聲明」及「一國兩制」框架的精神與實踐相抵觸。

數百萬香港人民上街抗議他們人權、基本自由遭到侵犯，更不用提中國違背了對香港的承諾。香港政府不聆聽人民不滿聲音及尋找民主解決方案，反而動用催淚氣體，並對和平示威者等人士進行大規模逮捕；在此同時，北京據報派遣中國人民武裝警察部隊進入香港，違背「基本法」及「中英聯合聲明」下的承諾。

香港在過去幾十年，已然發展成一座自由堡壘及中國能夠渴望成為的典範。盼望在未來某一天，我能夠重新認證香港再次享有符合美國法律下的特殊待遇，但有鑒於目前情況，這發生的機率微乎其微。與此同時，中共日漸否決過去對香港自治的承諾，美國與為此抗爭的香港人民站在一起。

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根據1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱本法）第205節，並依照「2019年香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）第4（a）（2）節所增添條文，及符合本法第301節所要求的報告，我在此認證，香港不再足以享有美國法律1997年7月1日前所賦予香港的同等待遇。

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責任編輯：鄧國強

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