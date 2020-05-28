【中美角力】美國沒收中國產變壓器送往調查 專家指或因憂慮電網安全

中美緊張關係持續升溫，美國再對可能危害國家安全的情況出手。華爾街日報報道，中國出口至美國的一台大型電力變壓器被聯邦機構沒收，並送往一個實驗室，聯邦官員未公開說明沒收原因，但專家們表示，此舉說明可能存在電網安全擔憂。

事出罕見且突然 表明官員有重大安全擔憂

由江蘇華鵬變壓器有限公司製造的變壓器去年夏天運抵休斯頓港口，按計劃接下來應該運往科羅拉多州的一個變電站，但知情人士透露，在那之前，聯邦官員已在港口將其沒收，然後在聯邦護送下運往桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratory)。不過，實驗室有怎樣的發現還未公開，該變壓器被沒收的原因也不清楚。

美國電力研究所(Electric Power Research Institute)的首席執行官Mike Howard表示，一台巨大且昂貴的變壓器被送往他處，這件事非常不尋常，根據他的經驗，這種事以前從未發生過，這表明官員們有重大的安全擔憂。

對情況了解更為有限的其他人士表示，聯邦官員沒收變壓器可能是因為懷疑這台變壓器的電子設備被秘密賦予了惡意功能，對手有可能通過指令遠程監控甚至使其失效。

長期以來，美國聯邦政府官員一直擔心外國對手可能會入侵美國公用事業公司的電腦網絡，進而控制輸電線路上的電力供應，並造成停電。

製造商稱 零件是按訂方標準採購

人們也由此懷疑，隨著美國聯邦政府開始執行總統特朗普(Donald Trump)在5月1日簽署的一項行政令，未來是否會有更多的干預行動。這項行政令授權聯邦官員阻止公用事業公司使用從被認為受到美國的「外國對手」影響或控制的公司採購的設備。雖然該行政令沒有具體指明是哪些對手，但人們普遍認為主要是針對俄羅斯和中國。

不過，江蘇華鵬表示，該公司過去20年在全球範圍內銷售了7,000多台變壓器，其中包括過去10年向美國和加拿大公用事業公司出售的逾100台大型設備。

該公司駐美國加利福尼亞州聖何塞代表Jim Cai稱，不知道美國政府部門以為他們會發現什麼，因為這些變壓器是按照訂購方的具體規格生產的，就連變壓器電子產品的零件都是從訂購方在美國和英國選擇的公司那裡採購的。

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責任編輯：費風

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