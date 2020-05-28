【港區國安法】蓬佩奧何許人也 曾遭央視狠批「人類公敵」

港區國安法於全國人大會議表決前夕，美國國務卿蓬佩奧香港時間今晨發聲明，稱香港不再享有高度自治，香港不應再繼續享有回歸前美國賦予的特殊待遇，引發關注，《環球時報》總編輯胡錫進炮轟，美國政客狂妄地認為香港命運就在他們手中，指蓬佩奧在口出狂言之時，最好先把口罩戴好。

事實上，蓬佩奧過去多次成為中國官媒主要攻擊目標。在疫情源頭爭議上，央視曾連續多天破天荒用激烈的言詞怒罵蓬佩奧，分析指，皆因蓬佩奧一向在白宮中擔當反華的前鋒，相當長時間以來，蓬佩奧一直體現着特朗普政府針對中國的強硬路線。如今中美緊張關係再升溫，蓬佩奧更比白宮團隊任何人都走得更前。

▲ 蓬佩奧過去多次成為中國官媒主要攻擊目標。在疫情源頭爭議上，央視曾連續多天破天荒用激烈的言詞怒罵蓬佩奧。

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中國官媒已把蓬佩奧塑造為「人類公敵」，央視甚至破天荒用大量攻擊的語言針對蓬佩奧：「背負四宗罪」，「突破做人底線」。自中美80年代建交以來，蓬佩奧可能是第一個如此遭遇這樣抨擊的美國國務卿。央視更曾抨擊蓬佩奧「瘋狂」，在新冠疫情源頭上「噴射毒汁散發謊言」。法新社指出，這樣的語調，之前一直是美國的敵國朝鮮和伊朗咒罵蓬佩奧獨有的語言。

軍校學霸、從商、到轉戰政壇

由於央媒不停抨擊蓬佩奧，內地網民搜尋蓬佩奧經歷者大增。身為意大利移民第四代後裔的蓬佩奧，在加州出生和成長，自小就是「學霸」一名。蓬佩奧高中考獲全級第一名，獲保薦入美國最著名的西點軍校，主修機械工程，1986年以第一名成績畢業；1986至1989年冷戰期間在美國軍隊服役5年，是負責巡邏西德與東德和捷克斯洛伐克邊境的美國陸軍軍官。

▲ 蓬佩奧在美國西點軍校學習期間主修機械工程，1986年以班級最高分畢業。 （USMA圖片）

退役後，蓬佩奧在哈佛攻讀法律博士學位，1994年畢業後曾擔任律師，其後與他在西點軍校認識的同學合夥創辦塞耶航空（Thayer Aerospace），從事航太供應製造業的業務，但生意不大成功，蓬佩奧其後退出，轉任一家生產石油鑽探設備製造公司的總裁，並在伊斯特敏斯特長老會教堂主日學校為5年級學生講課。

蓬佩奧在商場上並不太成功，2010年轉戰政壇，獲選堪薩斯州第四選舉區的美國眾議院議員。2016年11月18日，特朗普提名蓬佩奧為下一任中央情報局局長，2017年1月23日正式接任。蓬佩奧由此正式踏入白宮的核心。

上任中情局長伊始 即展現反華鷹派本色

蓬佩奧上任中情局局長伊始即展現反華鷹派本色。他首次接受媒體訪問時直指，中國、俄羅斯和伊朗都將在未來對美國造成重大問題，但中國是更大的威脅，因為其良好的經濟和不斷加強的軍事實力。

「中長期看，中國有能力成為美國最大的對手。」蓬佩奧說，中國不斷加強的軍事實力旨在全球範圍內抵抗美國。

▲ 2011年1月5日，時任眾議院議長的John Boehner（左）與蓬佩奧及其家人參加蓬佩奧宣誓入職國會的儀式。

2018年3月13日，特朗普在社交網站推特上宣布蓬佩奧將接替蒂勒森成為下任美國國務卿。當上國務卿後，蓬佩奧對中國的攻擊更不遺餘力，經常出訪時發表辱罵中國的言論，但強調「中共」並不等於「中國和中國人民」，亦多次辱罵中共中央總書記習近平。

自稱藍領領導人 愛看美國獨立戰爭歷史

蓬佩奧曾表示，他愛好電影和美國獨立戰爭（Revolutionary War）歷史，十分鍾愛他的黃金獵犬，另外喜歡鄉村音樂、經典曲目和大學籃球。蓬佩奧自稱藍領領導人，喜歡面對面交談，勝於電子郵件，從不願意「在任何大樓的行政樓層離群索居」。

去年，當白宮的主人全力以赴與北京進行貿易較量的時候，蓬佩奧四面開火，為維吾爾人的人權辯護，為香港人的自主權辯護，對那些給華為5G可能開綠燈的，包括美國的盟邦，毫不客氣的強硬抨擊。

美國中國問題專家認為，蓬佩奧肯定比任何一位前任都要對中國充滿懷疑。但在距離美國總統大選還有約半年，蓬佩奧反中言論可能將會被證明很有助益。

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本報記者：高青

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