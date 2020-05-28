【兩會2020】總理李克強記者會直播：若經濟再現大變化 仍留有政策空間（附Live連結，不斷更新）

第十三屆全國人民代表大會第三次會議今日（5月28日）閉幕，會後總理李克強出席記者會，回答中外記者提問。因應疫情，記者會將採用網絡視頻形式進行。外界預料，中國經濟、中美關係、「港區國安法」、新冠肺炎疫情等議題，將成中外記者聚焦問題。

以下為總理記者會現場文字直播：

（16：20）

路透社記者： 新冠肺炎疫情對世界各國的經濟都造成了嚴重的影響，不少國家的政府出台了數萬億美元的財政和貨幣措施來應對新冠肺炎疫情對經濟產生的衝擊。我注意到，今年中國政府工作報告中沒有設定今年GDP增速，根據路透社的測算，政府工作報告中出台的財政措施約佔中國2019年國內生產總值的4%，這個規模比一些經濟學家的預期要有所降低，今年一季度中國經濟首次出現了幾十年以來的收縮。未來幾個月，中方是否會出台更大規模的刺激措施？從更長遠看，中方是否有足夠的政策工具來應對全球疫情持續蔓延和不斷緊張的中美關係？

李克強：

這次新冠肺炎疫情給世界經濟造成了嚴重的衝擊，可以說是史上罕見。 最近不少主要國際組織都預測，今年全球經濟的增長是負3%，甚至更多。 中國經濟已經深度融入世界經濟，不可能置身之外。

所以今年我們沒有確定GDP增長的量化指標，這也是實事求是的。 但是我們確定了保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，這和GDP經濟增長有直接的關係。 經濟增長不是不重要，我們這樣做實際上也是讓人民群眾對經濟增長有更直接的感受，使經濟增長有更高的質量，發展還是解決中國一切問題的關鍵和基礎。 如果統算一下，實現了「六保」的任務，特別是前「三保」，我們就會實現今年中國經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度，推動中國經濟穩定前行。

你剛才說到有反映我們出台的政策規模低於預期，但是我也聽到很多方面的反映，認為我們出台的規模性政策還是有力度的。 應該說應對這場衝擊，我們既要把握力度，還要把握時機。 在新冠疫情蔓延的時候，我們也出台了一些政策，但是當時復工復產還在推進中，復業復市還受阻，一些政策下去不可能完全落地，很多人都待在家裡。 但是在這個過程當中，我們也積累了經驗，正是根據前期的經驗，也是判斷當前的形勢，我們在政府工作報告中推出了一個規模性的政策舉措，應該說是有力度的。

過去我們說過，不搞大水漫灌，現在還是這樣，但是特殊時期要有特殊的政策，我們叫做放水養魚。 沒有足夠的水，魚是活不了的。 但是如果氾濫了，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚。 所以我們採取的措施要有針對性，也就是說要摸准脈下準藥。 不論是籌錢或者說錢從哪裡來，用到哪裡去，都要走新路。

（16：25）

這次規模性政策籌措的資金可以說分兩大塊，一塊就是新增赤字和發行抗疫特別國債共兩萬億元。 還有另外更大的一塊，就是減免社保費，有的國家叫工薪稅，動用失業保險結存，推動國有商業銀行讓利，自然壟斷性企業降價，以降低企業的經營成本。 這一塊加起來比前一塊，大概是它的兩倍。 而且我們是要推動這些資金用於保就業、民生和市場主體，支撐居民的收入。 這和我們現在全部居民收入40多萬億的總盤子相比，它的比例是兩位數以上。

更重要的是，錢往哪裡去？ 我們這個規模性政策，可以說叫作為企業紓困和激發市場活力，主要是來穩就業、保民生，使居民有消費能力，有利於促消費、拉動市場。 這可以說是一條市場化改革的路子。

（16：30）

錢是可以生錢的，用之於民的錢可以創造新的財富，涵養稅源，使財政可持續。 我們一定要穩住當前的經濟，穩定前行，但也要避免起重腳，揚起塵土迷了後人的路。 但是如果經濟方面或其他方面再出現大的變化，我們還留有政策空間，不管是財政、金融、社保，都有政策儲備，可以及時出台新的政策，而且不會猶豫，保持中國經濟穩定運行至關重要。

（16：33）

我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全國人民的共同努力，一定會戰勝當前的困難，實現全年目標任務，全面建成小康社會。 中國經濟保持穩定、穩住基本盤，本身就是對世界的貢獻，而且會為世界經濟恢復增長、實現發展作出積極貢獻。 謝謝。

（16：36）

彭博社記者： 新冠肺炎疫情仍然是未解之謎，科學家認為找到該問題的答案有助於預防未來大流行病的發生。 有人呼籲就源頭問題開展國際審議，事實上本月舉行的世衛大會已同意就此展開調查。 中方對調查持何立場？您認為這樣的調查應該達到什麼目的？應該避免什麼問題？

李克強：

中國和許多國家都主張對病毒進行溯源。 前不久召開的世衛組織大會通過了有關決議，中國也參與了。 因為科學溯源可以更好地防控疫情，也是為了世界各國人民的生命健康。

（16：39）