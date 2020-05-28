【兩會2020】總理記者會全文 李克強答11提問 聚焦經濟、港區國安法、中美（附影片）

第十三屆全國人民代表大會第三次會議今日（5月28日）閉幕，會後總理李克強出席記者會，回答中外記者提問。因應疫情，記者會將採用網絡視頻形式進行。

在記者會上，李克強回答了11條提問，聚焦中國經濟、中美關係、「港區國安法」、新冠肺炎疫情等議題。

以下為總理記者會現場文字實錄：

路透社記者： 新冠肺炎疫情對世界各國的經濟都造成了嚴重的影響，不少國家的政府出台了數萬億美元的財政和貨幣措施來應對新冠肺炎疫情對經濟產生的衝擊。我注意到，今年中國政府工作報告中沒有設定今年GDP增速，根據路透社的測算，政府工作報告中出台的財政措施約佔中國2019年國內生產總值的4%，這個規模比一些經濟學家的預期要有所降低，今年一季度中國經濟首次出現了幾十年以來的收縮。未來幾個月，中方是否會出台更大規模的刺激措施？從更長遠看，中方是否有足夠的政策工具來應對全球疫情持續蔓延和不斷緊張的中美關係？

李克強：

這次新冠肺炎疫情給世界經濟造成了嚴重的衝擊，可以說是史上罕見。 最近不少主要國際組織都預測，今年全球經濟的增長是負3%，甚至更多。 中國經濟已經深度融入世界經濟，不可能置身之外。

所以今年我們沒有確定GDP增長的量化指標，這也是實事求是的。 但是我們確定了保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，這和GDP經濟增長有直接的關係。 經濟增長不是不重要，我們這樣做實際上也是讓人民群眾對經濟增長有更直接的感受，使經濟增長有更高的質量，發展還是解決中國一切問題的關鍵和基礎。 如果統算一下，實現了「六保」的任務，特別是前「三保」，我們就會實現今年中國經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度，推動中國經濟穩定前行。

你剛才說到有反映我們出台的政策規模低於預期，但是我也聽到很多方面的反映，認為我們出台的規模性政策還是有力度的。 應該說應對這場衝擊，我們既要把握力度，還要把握時機。 在新冠疫情蔓延的時候，我們也出台了一些政策，但是當時復工復產還在推進中，復業復市還受阻，一些政策下去不可能完全落地，很多人都待在家裡。 但是在這個過程當中，我們也積累了經驗，正是根據前期的經驗，也是判斷當前的形勢，我們在政府工作報告中推出了一個規模性的政策舉措，應該說是有力度的。

過去我們說過，不搞大水漫灌，現在還是這樣，但是特殊時期要有特殊的政策，我們叫做放水養魚。 沒有足夠的水，魚是活不了的。 但是如果氾濫了，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚。 所以我們採取的措施要有針對性，也就是說要摸准脈下準藥。 不論是籌錢或者說錢從哪裡來，用到哪裡去，都要走新路。

這次規模性政策籌措的資金可以說分兩大塊，一塊就是新增赤字和發行抗疫特別國債共兩萬億元。 還有另外更大的一塊，就是減免社保費，有的國家叫工薪稅，動用失業保險結存，推動國有商業銀行讓利，自然壟斷性企業降價，以降低企業的經營成本。 這一塊加起來比前一塊，大概是它的兩倍。 而且我們是要推動這些資金用於保就業、民生和市場主體，支撐居民的收入。 這和我們現在全部居民收入40多萬億的總盤子相比，它的比例是兩位數以上。

更重要的是，錢往哪裡去？ 我們這個規模性政策，可以說叫作為企業紓困和激發市場活力，主要是來穩就業、保民生，使居民有消費能力，有利於促消費、拉動市場。 這可以說是一條市場化改革的路子。

錢是可以生錢的，用之於民的錢可以創造新的財富，涵養稅源，使財政可持續。 我們一定要穩住當前的經濟，穩定前行，但也要避免起重腳，揚起塵土迷了後人的路。 但是如果經濟方面或其他方面再出現大的變化，我們還留有政策空間，不管是財政、金融、社保，都有政策儲備，可以及時出台新的政策，而且不會猶豫，保持中國經濟穩定運行至關重要。

我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全國人民的共同努力，一定會戰勝當前的困難，實現全年目標任務，全面建成小康社會。 中國經濟保持穩定、穩住基本盤，本身就是對世界的貢獻，而且會為世界經濟恢復增長、實現發展作出積極貢獻。 謝謝。

彭博社記者： 新冠肺炎疫情仍然是未解之謎，科學家認為找到該問題的答案有助於預防未來大流行病的發生。 有人呼籲就源頭問題開展國際審議，事實上本月舉行的世衛大會已同意就此展開調查。 中方對調查持何立場？您認為這樣的調查應該達到什麼目的？應該避免什麼問題？

李克強：

中國和許多國家都主張對病毒進行溯源。 前不久召開的世衛組織大會通過了有關決議，中國也參與了。 因為科學溯源可以更好地防控疫情，也是為了世界各國人民的生命健康。

這次疫情突如其來，對人類來說是個全新的傳染病，到現在可以說還是未知大於已知。 病毒是沒有國界的，它是全世界、全人類的敵人，各國都在進行防控，也在探索中前進，目前還沒有完整的經驗。我們一方面要控制住疫情的發展，加快研發疫苗、有效藥物、檢測試劑，這將是人類戰勝這個病毒的強有力武器。中國和許多國家都在進行投入，我們也願意開展國際合作。 這些產品是全球公共產品，我們願意共享，最終讓人類能夠共同戰勝病毒這個敵人。

中國人民經過艱苦卓絕的努力，現在有效控制了疫情，同時積極參與國際合作，公開透明負責任及時向國際社會發布有關信息。 但現在疫情還在全球流行，在中國也未結束，現在還有散發性病例，不少科學家都強調，還是要保持警惕，防止反彈。 我們將繼續堅持實事求是、公開透明的原則，一旦發現疫情，堅決予以管控，不允許有任何隱瞞，而且要科學進行防治。

現在很多人都說疫情可能短期不會結束，還會延續一段時間。 實際上國際社會已經面臨雙重挑戰、要做兩張答卷，一方面要控制住疫情，一方面還要恢復經濟社會發展，恢復正常秩序。 這是有矛盾的，如果只是做一個方面的事就不一樣了。 我們現在需要在矛盾中平衡，探索中前行，尤其需要國際合作。 無論是抗擊疫情，還是發展經濟，都需要我們同舟共濟，使人類能夠越過這場巨浪的衝擊。

央視記者： 總理，您好。 您在政府工作報告當中闡述了今年中國經濟政策和救助規模。 那我想問，政府會採取哪些措施來保證這些資金真正地惠及企業？避免空轉？也能讓我們普通老百姓切切實實地感受到。

李克強：

這是一次前所未有的衝擊，我們不可能輕車走熟路，只能是大車行難路。 所以我們在政策上要注重創新。 我剛才講了，我們推出的規模性政策叫作紓困和激發市場活力，它注重的是穩就業、保民生，主要不是依賴上基建項目。 因為現在中國經濟結構發生很大變化，消費在經濟增長中起主要拉動作用，而且中小微企業在吸納就業中佔90%以上。 我們這次所採取的規模性政策，用了70%左右的資金比較直接地去支撐居民收入，因為這樣做就可以促進消費、帶動市場。 而且因為疫情，我們面臨一個很大的難題，就是疫情防控措施會抑制消費。 我們按這樣的方向推動實施政策，也是面向市場化的改革。

其次，我們強調政策資金要直達地方、直達基層、直達民生。 新增的赤字和抗疫國債資金全部轉給地方，省裡面也就是「過路財神」，直達基層。 可能有人會問，那基層就能把這筆錢用好嗎？ 我們現在要採取一個特殊的轉移支付機制，這些錢要全部落到企業特別是中小微企業，落到社保、低保、失業、養老和特困人員身上，要建立實名制，這些都是有賬可查的，決不允許做假賬，也決不允許偷梁換柱。 我們會瞪大眼睛查，也歡迎社會監督。 我們採取的措施，最終效果要讓市場主體和人民群眾來認可。 中央政府這次是帶頭過緊日子，我們把中央部門的非急需非剛性支出壓縮了一半以上，調出資金用於基層企業和民生。 各級政府都要過緊日子，決不允許搞形式主義，干那些大手大腳花錢的事。

剛才我比較多地講了擴大消費，但並不是說不要投資，我們還要擴大有效投資。 這次新增地方政府專項債券16000億元，再加上一些國債，有2萬億元的規模，這在規模性政策當中占到百分之二三十。 我們投資的重點是「兩新一重」，就是新型基礎設施、新型城鎮化和涉及國計民生的重大項目，而且要用改革的辦法，用這些資金來撬動社會資金的投入。 項目要有效益、有回報，要經過科學論證，按規律辦事，不留後遺症。 謝謝。

台灣《中國時報》記者： 總理，您好。 今年兩會因為疫情的因素延到5月才舉行，這個時間點剛好跟「5·20」非常接近。 在「5·20」之後，在民進黨繼續執政的情況下，請問未來大陸對台政策的總體考量是什麼？ 未來將如何繼續推進兩岸關係發展？

李克強：

我在政府工作報告中已經說了，我們對台的大政方針是一貫的，也是世人共知的。 一個中國原則、「九二共識」都要堅持，同時要堅決反對「台獨」。 在這個政治基礎上，我們願意和台灣各政黨、團體和人士就兩岸關係和民族未來對話協商，推動兩岸和平發展，促進祖國和平統一，我們願意盡最大誠意和最大努力。 台灣問題是中國的內政，我們從來都反對外來干涉。 中華民族有智慧、有能力解決好自己的事。

我們視台灣同胞為手足，血濃於水，始終高度重視台灣同胞的福祉。 就像這次疫情發生後，大家共同努力，沒有台灣同胞在大陸因感染新冠肺炎失去生命。 我們祈福兩岸同胞都平安健康。 謝謝。

中國日報記者： 我們注意到，今年您在政府工作報告中調低了城鎮新增就業目標，調高了調查失業率。 面對嚴峻的就業形勢，請問總理，今年政府將如何遏制失業潮？ 如何幫助大學生和農民工找到工作？

李克強：

今年我們確定城鎮新增就業900萬人以上，的確比去年低，實現這個目標要有一定的經濟增長作支撐。 我們把城鎮調查失業率定為6%左右，今年4月份城鎮調查失業率已經是6%了，所以我們這樣做也是實事求是。

就業是最大的民生，對於一個家庭來說這是天大的事情。 這幾天我看中國政府網上的留言，大概三分之一都是談就業的。 其中有一位農民工說他50多歲了，在外打工30多年，每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境。 還有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了。 一些外貿企業現在沒有訂單，影響員工就業。 對他們的困難，我們要給予救助，但是從根本上說，還是要幫助他們就業。 中國有9億勞動力，沒有就業那就只是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手。

為了穩住現有就業崗位，可以說政策是能用盡用，投入的錢是最多的。 我們的規模性政策資金，允許基層用於減稅降費，而且允許用於為企業減房租、貼利息。 採取的措施就是要把企業穩下來，崗位保得住，但要公平合理。 而且我們還要採取資助企業以訓穩崗的政策，今明兩年將有3500萬人次通過失業保險結存來進行崗位培訓，給他們緩衝的機會。 即便失業了，也要短時期內有再就業的機會。

同時還要創造更多新的就業崗位。 現在新業態蓬勃發展，大概有1億人就業，我們的零工經濟也有2億人就業。 不僅要採取更多扶持政策，而且要採取措施打破那些不合理的條條框框，讓更多新就業崗位成長起來。 去年我們平均每天淨增企業超過1萬戶，今年也要按這個方向去努力。

人民群眾中有無窮創造力。 回想改革開放之初，大批知青返城，就一個「大碗茶」解決了多少人的就業。 前兩週我看到報導，我們西部有個城市，按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。 中國人民是勤勞的，中國的市場也是在不斷開拓和升級的。 當然，對重點人群就業我們有重點扶持的政策，像今年大學畢業生創新高，達到874萬人，要讓他們成為不斷線的風箏，今明兩年都要持續提供就業服務。 對農民工，不論是在常住地還是返鄉，都要給他們創造就業的服務平台。 對退役軍人，要切實把安置政策落實好。 謝謝

鳳凰衛視記者： 總理您好，我們關注涉港的「國安法，這次全國人大會議期間作出了關於建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，全國人大常委會將就此制定專門的法律。 我們想問這是否表明中央調整了對香港的政策，是否放棄了「一國兩制」，對於當下各方的反應您又如何看待？ 謝謝。

李克強：

「一國兩制」是國家的基本國策，中央政府始終強調要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特區政府和行政長官依法施政，這是一貫的。你提到全國人大剛通過的有關維護國家安全的決定，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。謝謝。

美國全國廣播公司記者： 美國繼續將新冠肺炎疫情全球大流行歸咎中國，出現更多關於中美之間「新冷戰」的說法。 與此同時，美中雙方官員還在討論如何為落實兩國之間的第一階段經貿協議創造有利條件，推動中美關係穩定發展。 總理先生，考慮到中國自身經濟遇到的困難，您是否認為中國的經濟改革和讓步足以解決美方關切呢？如果合作努力失敗，中國經濟能否抵禦「新冷戰」和脫鉤的威脅？

李克強：

當前中美關係的確出現一些新問題新挑戰。 中美關係很重要，兩國都是聯合國安理會常任理事國，在應對傳統或非傳統挑戰方面都有很多可以而且應當合作的地方，在經貿、科技、人文方面也有廣泛的交流，可以說兩國之間存在著廣泛的共同利益。

中美兩國合則兩利、鬥則俱傷，不僅關係兩國人民的利益，而且關係到世界，所以一些問題發生後引起世界的擔憂。

至於你說到「新冷戰」，我們從來都主張摒棄冷戰思維。 關於所謂脫鉤，可以說兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，也會傷害世界。 我們應該按照兩國元首達成的重要共識，推動建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

你關注經濟方面。 中美兩國經濟可以說是你中有我、我中有你，一路走來很不容易，但雙方都從中獲益。 這使我想起，就在幾天前，一家美國高科技公司宣佈在中國武漢實質性投資項目開工。 我不是做商業廣告，但是我對它的行為是讚成的，所以發了賀信。 這個例子表明，中美商貿界是互有需要的，是可以實現合作共贏的。

中美之間的商貿合作應該遵循商業規則，由市場來選擇，由企業家判斷、拍板，政府起到搭平台的作用。 中美一個是世界上最大的發展中國家，一個是世界上最大的發達國家，有不同的社會制度、文化傳統、歷史背景，存在矛盾分歧不可避免，問題在於怎樣對待。 中美關係幾十年來風風雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕絆絆，的確很複雜，這需要用智慧去擴大共同利益，管控矛盾分歧。 總之，要相互尊重，平等互利，尊重對方的核心利益和重大關切，尋求合作共贏。 這於己於人於世界都有利。 謝謝。

新華社記者： 總理您好，講到今年的經濟工作我們聽到頻率最高的詞就是「穩」和「保」，請問總理這和市場化改革之間是什麼關係？ 政府在這方面的重點是什麼？

李克強：

中國改革開放40年的經驗表明，越是困難越要堅持改革，我們宏觀政策提出的穩和保是通過市場主體去支撐的，而且是圍著市場主體的困難和關切去做，這本身就是市場化改革的做法。

我們首先是要讓市場主體活下來。 政策的真金白銀主要是為市場主體紓困，激發它們的市場活力。 真金白銀要確保落到企業和個體工商戶身上。 這次政府工作報告說要留得青山、贏得未來，我們現在有1億2000萬市場主體，他們就是青山，留住他們，就會贏得未來。

不僅要讓市場主體活下去，更重要是通過「放管服」改革把它們激活起來。 要打造市場化法治化國際化的營商環境，打掉那些不合理的條條框框，使它們公平競爭。 這種措施看似無形，但能創造出有形的財富，干好了，不亞於真金白銀的投入。

再有就是要讓新的市場主體更多地長出來。 大家都知道，這次應對疫情中，像網購、快遞、雲辦公等等一些新業態是逆勢增長，有的營業收入增長了三分之二。 而且現在新業態還層出不窮，這和我們這些年來深化供給側結構性改革，推動高質量發展，推動發展新動能，開展大眾創業、萬眾創新都有關。

我們已經有經驗，就應該把這些經驗推廣開，促使新動能、新的市場主體更多地成長。 今年我們還是要努力做到平均每日新註冊企業2萬戶左右，這是觀察中國經濟活力的一個重要指標。

我們重視中小微企業，並不是不重視大企業，我們還是希望大中小企業共生共榮，而且期待一些中小微企業將來會成長為大企業，這樣形成一個互相融通發展的局面。 今年我們不僅要看紓困政策用得怎麼樣，還要看營商環境的改善是否明顯，這樣可以產生乘數效應。 謝謝。

日本《朝早新聞》記者： 總理，您好。 我的問題是，世界經濟因為新冠肺炎疫情的蔓延正在遭受嚴重打擊，中國已控制住疫情，今後是否有同包括日本在內的周邊各國開展經濟合作的計劃？ 中國今後在中日韓自貿協定（FTA）和自由貿易體系建立方面計劃如何推進？ 中國打算參加跨太平洋夥伴關係協定（TPP）嗎？

李克強：

在去年東亞領導人系列會議上，十五國領導人共同作出承諾，今年要如期簽署“區域全面經濟夥伴關係協定”（RCEP），我希望並相信這個承諾不會落空。 我們也在積極推進中日韓自貿區建設。 中日韓都是近鄰，我們願意在經濟大循環中建立中日韓小循環，比如說最近中國和韓國就開闢了快捷通道，讓商務、技術等人員能夠順利往來，這有利於復工復產，可以說是近水樓台先得月。

至於剛才你提到TPP，我理解可能指的是全面與進步的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。 對於參加CPTPP，中方持積極開放態度。 謝謝。

人民日報社記者： 總理您好。 今年是脫貧攻堅的決勝之年，但是受疫情的影響很多家庭收入都有所下降，甚至一些人還面臨著返貧，所以想請問您，在這種情況下今年的脫貧攻堅任務還能順利完成嗎？以及我們的政府將如何保障基本的民生？謝謝。

李克強：

中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。 怎麼樣保障那些困難群眾和受疫情影響新的困難群眾的基本民生，我們應該放在極為重要的位置，我們採取的紓困政策有相當一部分就是用於保障基本民生的。

我們今年要如期完成脫貧攻堅任務，這是以習近平同志為核心的黨中央向全社會作出的莊嚴承諾。 按原本的賬還有500多萬貧困人口，受這次疫情的衝擊，可能會有一些人返貧，脫貧的任務更重了。 我們會多策並舉，特別是要採取措施把脫貧的底線兜住，我們有把握完成今年決勝脫貧攻堅的任務。

各級政府都要以人民利益至上，以萬家疾苦為重，每出一策都要考慮是否有利於千家萬戶、有利於民生。 今年我們在應對疫情衝擊過程中，要特別認真細緻地考慮把各方面困難人群保障起來，擴大低保和失業保障的範圍。 現在低保、失業保障、特困救助等人員大概一年6000萬人左右，我們預計今年人數會增加較多，但保障和救助資金是足夠的，把他們保障住是有能力的。 我們也要求一定要把賬算細，把錢用到刀刃上，使民生得到切實保障。 我們還有近3億領養老金的人員，今年我們提高了養老金的標準，說到就要做到。

實幹為要、行勝於言。 我們現在的社保結存和儲備是足以保證養老金按時足額發放的，但工作上不能出任何紕漏。 在這個事上出紕漏就會讓人們對未來沒有信心，何況中華民族有尊老傳統，我們要讓社會各方面都感到希望。 要統籌把各項保障方方面面落實到位，這實際上也會有力支撐民心安定，推動經濟發展。 民為邦本、本固邦寧。 這方面的工作不是一件事，而是多件事，我們都做好、做到位，相信中國人民的生活會更好。 謝謝。

新加坡聯合早報記者： 總理，您好。 您在政府工作報告中提到因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。 您對目前中國面對的外部形勢有怎樣的判斷？ 中國將如何應對外部環境的變化？ 另外，對於全球應對公共衛生的挑戰和經濟嚴重衰退的挑戰，中國將發揮什麼作用？

李克強：

我們先看一下現在世界的變化。 這次新冠肺炎疫情全球大流行的確給世界造成了嚴重衝擊，帶來了巨大影響。 現在因為疫情防控，各國之間的交流合作明顯減少，如果再持續下去，世界經濟會更加嚴重衰退，這是危險的。 如果世界經濟不能夠恢復增長，可能將來連疫情都很難防控。 在抗擊疫情過程中特別需要公共產品，需要保持產業鏈、供應鏈穩定，實際上更需要開放，推進貿易投資自由化與便利化。 這樣我們才能共同戰勝疫情給世界帶來的衝擊，把損失減少到最小。

關起門來搞發展行不通，那就回到了農耕時代。 中國堅定不移地推進對外開放，這不會也不可能改變。 我們會繼續擴大與世界的合作，自主出台更多擴大開放措施。 開放對各國如同空氣對人一樣，須臾不可離，否則就窒息了。 我們在開放當中還要維護國際產業鏈、供應鏈穩定。 當然也有人會說，要對產業鏈、供應鏈進行調整。 至於企業的調整佈局，這是按市場規律辦事，市場規律本來就是進進出出、生生死死。 我們不能違背市場規律，憑空做設計，而是要讓市場更加相互開放。

堅持雙向開放，那就要友好相處。

第一，我們希望和世界各國相互尊重、平等相待。 國家不管大小、貧富、強弱，都應該遵循這個規則。 相處規則如果有不完善之處需要調整改革，大家一起商量著辦。

第二，互利互惠。 既然是合作，就要共贏，獨贏是不會長久的，吃獨食也是行不通的。 只有在共贏中大家才能夠共同成長。 再有，就是相互幫助、相互學習。 各國都有各自的長處，都要擔負起應有的國際責任，攜手應對各種困難和挑戰。 中國作為一個發展中大國，會擔負起我們應當擔負的國際責任。

因為是最後一個問題，藉這個機會我還想說一下，中國是一個龐大的市場，我們推進的紓困和激發市場活力的規模性舉措會進一步擴大消費市場。希望中國還是大家看好的投資沃土。我們願意進口更多國外商品，成為面向世界的大市場。