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【港區國安法懶人包】一文看懂香港政策法帶來哪些特殊待遇 若失去會如何

國情動向 15:56 2020/05/28

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全國人大表決通過港區國安法，此舉加深中美矛盾，或將引發美國取消「美國－香港政策法」所賦予香港的特殊待遇。這些特殊待遇包括什麼？一旦失去，香港又將面臨何種打擊？

香港政策法要追溯到1992年。鑒於香港主權將被移交給中國，美國政府重新釐定對港政策，國會通過《美國－香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），又稱為《香港關係法》、《美港關係法》）。

該法案容許美國依據《中英聯合聲明》里中國對香港實行「高度自治」的承諾，在金融和文化等領域給予香港有別於中國的待遇，並且視香港為「獨立關稅區」，以及在一國兩制框架之下，支持香港的人權、民主與自治，保障香港的生活方式，及美資在這個國際金融中心和自由港的營商。

具體來看，給香港的特殊待遇包括：

1. 視香港為獨立關稅區

美國應尊重香港為個別關稅領域及關稅暨貿易總協定（GATT，世界貿易組織WTO前身）締約方；美國應繼續賦予香港貨品最惠國待遇。因此中美貿易戰時，香港並未被美國向中國徵收高額關稅波及。

2. 可設立雙邊關係

美國應尋求維持並擴大與香港的經貿關係，並應繼續在像進口額度與原產地認證等經貿事務上，以個別領域對待香港。美國應繼續直接與香港協商以決定雙邊相關經濟協定。

美國應繼續將香港視為英國以外的完全自治區，並應在1997年6月30日後基於尊重經貿事務，將香港視為有別於中華人民共和國的充分自治區。

3. 貨幣自由匯兌、簽證待遇有別中國其他地區

美國應在1997年6月30日後尋求維持在港設立美國總領事館，以及其他官方和非官方機構；承認香港特別行政區的護照與旅行文件，九七後香港居民申請美簽與永久居留不受影響；美國應繼續准許美元與港幣自由匯兌。

一旦失去特殊待遇 後果如何：

1.香港轉口港地位恐不再

2.香港向高新科技產業轉型受阻

3.香港僅餘本土工業受重創

4.連鏈反應波及金融等行業

大和資本市場公司（Daiwa Capital Markets）日本之外的亞洲首席經濟學家賴志文（Keven Lai）說︰「長期而言，人們對在香港經商與投資可能得考慮再三。」

此外，英國廣播公司（BBC）指出，中國利用香港作為與世界其他地區做生意的中間人，中國的企業與海外的跨國公司都以香港作為國際或區域樞紐，一旦香港特殊地位取消，也會傷及中國本身。

責任編輯：費風

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