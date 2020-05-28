【孟晚舟事件懶人包】孟晚舟還有機會避開引渡 6個步驟只走完4步

▲ 孟晚舟還有機會避開引渡 6個步驟只走完4步

加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案做出判決，認為符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。這也意味着孟晚舟將在今年晚些時候面臨引渡去美國的訴訟。雖法庭已經判決孟晚舟違反了加拿大法律，但是否會被引渡還是未知數。美國希望引渡孟晚舟，需走6步，目前只到第4步。

根據加拿大司法部2019年3月1日宣布啟動對孟晚舟一案的引渡程序後，司法部方面提供的關於引渡程序的事實簡要圖，引渡過程一共分為以下6個步驟：

1）臨時性逮捕：在2018年12月1日，加拿大皇家騎警與邊境事務局官員已經將孟晚舟逮捕。這一步驟已完成。不過在隨後的引渡庭審階段，孟晚舟的律師團隊又針對皇家騎警與邊境事務局方面進行起訴，宣稱他們侵犯了孟晚舟的憲法權利。

2）在限定時間內，引渡申請國需要完成申請：在2019年1月，美國方面正式向加拿大申請引渡孟晚舟。這一步驟也已經完成。

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3）司法部決議：司法部在3月1日決定開始對孟晚舟的引渡程序。

4）設立引渡的法院庭審日期：目前，引渡庭審已開始。

5）引渡庭審：最終，引渡案件法官將會決定，是否繼續涉及被吿的引渡程序。在初審裁決後，被吿也可以針對審判結果上訴，並最高可以上訴至加拿大最高法院。

6）司法部長決定是否引渡：如果引渡案的審理結果被裁定成可以引渡，那麼加拿大司法部長需要決定，是否繼續引渡程序。如果最終司法部長決定引渡、並且所有的司法複議全部完成，那麼孟晚舟將會被最終引渡。

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責任編輯：游昊雲