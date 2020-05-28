【港區國安法】蔡英文稱台灣朝野挺香港 國台辦警告停止趁火打劫（第二版）

（新增國台辦回應）

全國人大會議今日閉幕，大會表決通過「港區國安法」的決定草案，台灣的總統蔡英文表示，大陸繞過香港立法機構，強行通過「港區國安法」立法的決議，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，立法院朝野有共識，要對北京當局提出譴責。

在北京，國台辦發言人馬曉光回應，批評民進黨當局歪曲事實，不斷瘋狂攻擊污衊全國人大涉港決定，再次暴露其政治操弄香港局勢、攻擊「一國兩制」、謀求「台獨」分裂的險惡用心，嚴重損害港台兩地同胞的利益福祉。

馬曉光警告，民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非，強調引黑暴勢力入台，最終只會禍及台灣民衆，搬起石頭砸自己的腳。

蔡英文在Facebook發帖稱，立法院朝野立委都有共識要對北京當局提出譴責，行政院亦已啟動「香港人道援助關懷行動專案」，規劃港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施，將由陸委會跨部會協調，並整合民間力量公私協力來執行。

她強調，隨著北京打破50年不變的承諾，香港情勢惡化，也對區域和平穩定造成衝擊，台灣有責任與國際民主陣營合作，持續撐香港、撐港人，不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。

陸委會：「港區國安法」印證一國兩制虛偽本質

台灣的陸委會發表聲明，強烈譴責大陸通過「港區國安法」，是罔顧民意、嚴重傷害香港民主自由及法治。

陸委會強調，大陸背棄對港「高度自治」、「50年不變」的承諾，印證「一國兩制」的虛偽本質，並非兩岸關係之福，亦將動搖國際社會信心，形容沉默的代價將是縱容集權專制政權，肆無忌憚蠶食得來不易的民主與人權。

陸委會又說，台灣不能對香港變局置若罔聞，將依照蔡英文總統的指示，統籌規劃香港人道援助行動專案，完善港人來台居留、安置等政策目標。

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據報道，台灣的立法院長游錫堃將召集朝野協商發表共同聲明，決議由各黨團推派1名代表與法制局研商版本，預計明天上午8時定稿、9時在立法院會宣讀。

全國人大第三次會議下午閉幕，「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」（港區國安法）以2878票贊成、1票反對、6票棄權通過。

責任編輯：伍樂

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