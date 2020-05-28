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【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」

國情動向 18:00 2020/05/28

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中國推動制定「港區國安法」引發國際關注，針對美國國務卿蓬佩奧聲明，香港不再在中國管治之下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇，中國外交部駐港公署今日（5月28日）批評美方造謠誣衊，威脅制裁、阻撓，對此堅決反對，促美立即停止干預香港事務和中國內政，若美方一意孤行，必將遭到反制。

外交部駐港公署發言人稱，美方對國安立法損害香港高度自治和自由的指責是造謠誣衊，是對「一國兩制」方針的蓄意歪曲。強調國家安全立法是中央的權力和責任，不屬於香港特區自治範圍，而立法只會使香港擁有更加完備的法律體系，更加穩定的社會秩序，有利於維護「一國兩制」和香港長期繁榮穩定。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【兩會‧總理記者會】回應人大通過「港區國安法」決定  李克強：使一國兩制行穩致遠

發言人指出，美方一方面自己國安立法密不透風，另一方面利用其國內法對中方堵塞國安漏洞污名化、妖魔化，甚至以制裁相威脅，「蠻橫之極、無理之極、無恥之極」，是對香港事務和中國內政的赤裸裸干預，對國際法和國際關係基本準則的暴踐踏，充分暴露美方徹頭徹尾雙重標準和強盜邏輯。又稱中方在香港建立健全維護國家安全的法律制度和執法機制獲社會各界廣泛支持，體現14億中國人民的共同願望，任何外部勢力休想阻擋。

斥美利用香港對內地分裂 「險惡用心不打自招」

發言人表示，美方聲稱數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度，其打「香港牌」、利用香港作為橋頭堡對內地進行分裂、顛覆、滲透、破壞的險惡用心不打自招。這從反面證明全國人大決定制定香港國安法、堅決堵住國家安全漏洞勢在必行，刻不容緩。

最後，發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方落實「一國兩制」和制定香港國安法的決心堅如磐石。敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港事務和中國內政。「如果美方一意孤行，必將遭到包括香港同胞在內的14億中國人民的一致反對和堅決反制」。

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責任編輯：伍樂

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