【孟晚舟案】引渡程序繼續惹中使館嚴正交涉 加拿大下一步怎樣走？

孟晚舟引渡案引發全球關注，加拿大法院於當地時間27日作出裁決，中國通訊設備巨頭華為財務長孟晚舟的案件，符合美國與加拿大的「雙重犯罪」標準，引渡程序繼續進行。華為事後發表聲明，對判決結果表示「失望」。中國駐加拿大使館亦發聲明表示強烈不滿及堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。

事實上，在加拿大法院就孟晚舟引渡案作出裁決前，中國外交部已公開要求加方立即釋放孟晚舟，「以免中加關係持續受到損害」。然而，加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）強調，此裁決顯示加拿大司法機構、引渡程序獨立性。外界關注中加關係前景、加拿大下一步怎樣走。

憂兩名在華被拘加拿大公民 倡加國企業警覺

前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）坦言，他很擔心北京將起訴以「危害國家安全」為由扣押的兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor），認為兩人處境可能會很快惡化。

趙樸認為，加拿大正被迫重新評估加中關係。加拿大企業應警覺或被告知，在現行體制下於中國開展業務，存在巨大風險，改在亞洲別的地方或其他地區多元發展，才是上策。

加方可在疫情大流行下 重新調整與大國關係

與此同時，有學者認為，加拿大因孟晚舟引渡案成為中美角力之間的夾心餅乾，但換個角度來看，也為加拿大提供新的戰略契機，加拿大甚至可以在當前疫情大流行下，把握全球各國同聲要求調查中國的團結氛圍，重塑自己的世界地位，重新調整與大國的關係。

多倫多大學孟克全球事務公共政策學院科學與亞洲研究所副教授王慧玲（Lynette Ong）對中央社表示，當前新冠疫情大流行，雖是悲劇，卻也讓所有國家生出「同舟共濟」之感，這種集體情緒將創造出力量，也是國際廣泛結盟的一線生機。澳洲倡儀對中國疫情處理進行獨立調查，即有超過130國組成聯盟推動。

王慧玲表示，這在社會運動學上是極其難得的「政治機會」，明智的政府可以趁著全球對抗中國的浪潮前進。加拿大如果無視這樣的機遇，將是非常愚蠢的。

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責任編輯：孫民

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